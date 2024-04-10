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Özgür Özel ameliyatlardan sonra ilk kez görüntülendi
Özgür Özel ameliyatlardan sonra ilk kez görüntülendi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, herkesin bayram sevincini birlikte idrak edebildiği yarınlar için hep birlikte çalışmak durumunda olduklarını söyledi. 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T14:42+0300
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CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.Özel geçirdiği üç ameliyattan sonra ilk kez görüntülendi. CHP, genel başkanın sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:'Milletimiz parti ayrımı gözetmeksizin her birimizden görev beklemektedir'Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, başta Filistin olmak üzere İslam coğrafyası üzerinde ve dünyada, gözyaşının sürdüğü her yerde barış sağlanması için çağrılarını tekrarladığını söyledi.Hayat pahalılığından etkilenenlerin durumlarının düzeltilmesi için çalışma yapılması gerektiğini belirten Özel, şöyle konuştu:Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Özel, ülkenin güvenliği için görev yapan tüm güvenlik güçlerinin bayramını tebrik etti.Özel, gazetecilerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır." sözlerini hatırlatması üzerine şunları kaydetti:Özel, ülkenin savaş meydanlarında kurtulduğu ve kurulduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:'Helal olsun'Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasına ilişkin ise Akşener'in ülkeye önemli hizmetleri olmuş kıymetli bir siyasetçi olduğunu dile getirdi.Akşener'in kararının hayırlı olmasını dileyen Özel, "Geçmiş dönemde aramızda birtakım siyasi tartışmalar, kendisinin bizlere birtakım eleştirileri olmuştu. O zaman canı sağ olsun demiştim. Bugün de benden yana bir hakkı varsa helal olsun." ifadesini kullandı.Özel, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başlayarak tüm siyasi partilerin liderlerini arayıp bayramlarını tebrik edeceğini sözlerine ekledi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.Manisa Valiliğince Manisa Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen törende dua edildi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj okundu.Törene katılan Özel, CHP'nin belediye başkanlarının kamu görevi yapmanın bilincinde, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlara eşit hizmet vermekle kanunen memur, vicdanen mecbur olduğunu söyledi.Hangi parti ve görüşten olursa olsun belediye başkanlarının kapısının herkese açık olduğunu belirten Özel, şunları aktardı:"Bugün bayramlaşmaya 'Belediye başkanım yok', 'Çok belediye meclis üyem vardı, şimdi az' diye gelemeyen il başkanı varsa kusur onların değil benimdir. Kurban Bayramı'ndan önceki hafta AK Parti'nin, MHP'nin, İYİ Parti'nin, Manisa'da teşkilatı bulunan tüm partilerin il başkanlarını aramak, birlikte olma arzumuzu ifade etmek benim şahsımda İl Başkanı'mın ve Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın görevidir."
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özgür özel, meral akşener, ameliyat, chp, manisa

Özgür Özel ameliyatlardan sonra ilk kez görüntülendi

14:42 10.04.2024 (güncellendi: 14:44 10.04.2024)
© AA / Lokman İlhanÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2024
© AA / Lokman İlhan
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, herkesin bayram sevincini birlikte idrak edebildiği yarınlar için hep birlikte çalışmak durumunda olduklarını söyledi.
CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.
Özel geçirdiği üç ameliyattan sonra ilk kez görüntülendi. CHP, genel başkanın sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, daha önceden planlandığı üzere 5 Nisan günü ses tellerinden bir operasyon geçirmiş, 7 ve 8 Nisan günleri ise gözlerinden mercek ameliyatı olmuştur. Ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumu iyi olup, taburcu edilmiştir.

'Milletimiz parti ayrımı gözetmeksizin her birimizden görev beklemektedir'

Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, başta Filistin olmak üzere İslam coğrafyası üzerinde ve dünyada, gözyaşının sürdüğü her yerde barış sağlanması için çağrılarını tekrarladığını söyledi.
Hayat pahalılığından etkilenenlerin durumlarının düzeltilmesi için çalışma yapılması gerektiğini belirten Özel, şöyle konuştu:
"Milletimiz parti ayrımı gözetmeksizin her birimizden görev beklemektedir. Bu sorumluluğun bilincinde, bu ülkede her çocuğun bayram yaşayabildiği, her yaşlının bayram sofrasını gönlüne göre kurabildiği ve herkesin bayram sevincini birlikte idrak edebildiği yarınlar için hep birlikte çalışmak durumundayız."
Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Özel, ülkenin güvenliği için görev yapan tüm güvenlik güçlerinin bayramını tebrik etti.
Özel, gazetecilerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır." sözlerini hatırlatması üzerine şunları kaydetti:
"Bir yerde kim 'demokrasi sandık değildir, başka şeyler de vardır' diyorsa demokrasinin karşısındaki en büyük tehdit odur. 'Bu ülke sandıkta kurulmadı' demek, dilim varmaz cehalet demeye, dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim. Hani dünyada bir ülke sandıkla kurulduysa bu ülke kurulmuştur. İki sandık vardır, küçücük evladının battaniyesini sandıkların üstünü örtüp cepheye mermi taşıyan annelerin sakındıkları sandıklardaki mermilerle kurulmuştur. İki, bu ülke 23 Nisan 1920'de kurulan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yönettiği Kurtuluş Savaşı'yla kurulmuştur. Kurtulmadan önce bile kuruluşu öncelemiş, milli iradeyi öncelemiş, halkın iradesini öncelemiş bir liderin kurtardığı ve kurduğu bir ülkeye 'sandık yani demokrasiyle kurulmamıştır' demek gerçekten abesle iştigaldir."
Özel, ülkenin savaş meydanlarında kurtulduğu ve kurulduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"Bu ülke sandıkta kurulmadı demek ve sandık dışını çare göstermek, bugüne kadar önüne gelen herkese darbeci diyenlerin herhalde sürçü lisanıdır ki bayramın yüzü suyu hürmetine biz de bunu affedelim. Bu topraklarda ne zaman devlet ve millet karşı karşıya gelirse millet kazanır. Millet devlet kurar, devletler millet kurmaz. Millet devleti kurar, geliştirir, anayasasını değiştirir, millet ne derse o olur."

'Helal olsun'

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasına ilişkin ise Akşener'in ülkeye önemli hizmetleri olmuş kıymetli bir siyasetçi olduğunu dile getirdi.
Akşener'in kararının hayırlı olmasını dileyen Özel, "Geçmiş dönemde aramızda birtakım siyasi tartışmalar, kendisinin bizlere birtakım eleştirileri olmuştu. O zaman canı sağ olsun demiştim. Bugün de benden yana bir hakkı varsa helal olsun." ifadesini kullandı.
Özel, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başlayarak tüm siyasi partilerin liderlerini arayıp bayramlarını tebrik edeceğini sözlerine ekledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.
Manisa Valiliğince Manisa Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen törende dua edildi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj okundu.
Törene katılan Özel, CHP'nin belediye başkanlarının kamu görevi yapmanın bilincinde, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlara eşit hizmet vermekle kanunen memur, vicdanen mecbur olduğunu söyledi.
Hangi parti ve görüşten olursa olsun belediye başkanlarının kapısının herkese açık olduğunu belirten Özel, şunları aktardı:
"Bugün bayramlaşmaya 'Belediye başkanım yok', 'Çok belediye meclis üyem vardı, şimdi az' diye gelemeyen il başkanı varsa kusur onların değil benimdir. Kurban Bayramı'ndan önceki hafta AK Parti'nin, MHP'nin, İYİ Parti'nin, Manisa'da teşkilatı bulunan tüm partilerin il başkanlarını aramak, birlikte olma arzumuzu ifade etmek benim şahsımda İl Başkanı'mın ve Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın görevidir."
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