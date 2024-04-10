https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/ozgur-ozel-ameliyatlardan-sonra-ilk-kez-goruntulendi-1082641000.html

Özgür Özel ameliyatlardan sonra ilk kez görüntülendi

Özgür Özel ameliyatlardan sonra ilk kez görüntülendi

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, herkesin bayram sevincini birlikte idrak edebildiği yarınlar için hep birlikte çalışmak durumunda olduklarını söyledi. 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T14:42+0300

2024-04-10T14:42+0300

2024-04-10T14:44+0300

politika

özgür özel

meral akşener

ameliyat

chp

manisa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0a/1082640842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df9c575ed039fc01c54fc5d42c87afbd.jpg

CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.Özel geçirdiği üç ameliyattan sonra ilk kez görüntülendi. CHP, genel başkanın sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:'Milletimiz parti ayrımı gözetmeksizin her birimizden görev beklemektedir'Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, başta Filistin olmak üzere İslam coğrafyası üzerinde ve dünyada, gözyaşının sürdüğü her yerde barış sağlanması için çağrılarını tekrarladığını söyledi.Hayat pahalılığından etkilenenlerin durumlarının düzeltilmesi için çalışma yapılması gerektiğini belirten Özel, şöyle konuştu:Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Özel, ülkenin güvenliği için görev yapan tüm güvenlik güçlerinin bayramını tebrik etti.Özel, gazetecilerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır." sözlerini hatırlatması üzerine şunları kaydetti:Özel, ülkenin savaş meydanlarında kurtulduğu ve kurulduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:'Helal olsun'Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasına ilişkin ise Akşener'in ülkeye önemli hizmetleri olmuş kıymetli bir siyasetçi olduğunu dile getirdi.Akşener'in kararının hayırlı olmasını dileyen Özel, "Geçmiş dönemde aramızda birtakım siyasi tartışmalar, kendisinin bizlere birtakım eleştirileri olmuştu. O zaman canı sağ olsun demiştim. Bugün de benden yana bir hakkı varsa helal olsun." ifadesini kullandı.Özel, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başlayarak tüm siyasi partilerin liderlerini arayıp bayramlarını tebrik edeceğini sözlerine ekledi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.Manisa Valiliğince Manisa Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen törende dua edildi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj okundu.Törene katılan Özel, CHP'nin belediye başkanlarının kamu görevi yapmanın bilincinde, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlara eşit hizmet vermekle kanunen memur, vicdanen mecbur olduğunu söyledi.Hangi parti ve görüşten olursa olsun belediye başkanlarının kapısının herkese açık olduğunu belirten Özel, şunları aktardı:"Bugün bayramlaşmaya 'Belediye başkanım yok', 'Çok belediye meclis üyem vardı, şimdi az' diye gelemeyen il başkanı varsa kusur onların değil benimdir. Kurban Bayramı'ndan önceki hafta AK Parti'nin, MHP'nin, İYİ Parti'nin, Manisa'da teşkilatı bulunan tüm partilerin il başkanlarını aramak, birlikte olma arzumuzu ifade etmek benim şahsımda İl Başkanı'mın ve Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın görevidir."

manisa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, meral akşener, ameliyat, chp, manisa