https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/kursk-bolgesinde-ihadan-atilan-patlayici-2si-cocuk-3-kisinin-hayatina-mal-oldu-1082650436.html

Kursk bölgesinde İHA’dan atılan patlayıcı 2’si çocuk 3 kişinin hayatına mal oldu

Kursk bölgesinde İHA’dan atılan patlayıcı 2’si çocuk 3 kişinin hayatına mal oldu

Sputnik Türkiye

Kursk Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki Apanasovka köyünde bir otomobile insansız hava aracı (İHA) ile saldırdığını, saldırı... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T19:48+0300

2024-04-10T19:48+0300

2024-04-10T19:48+0300

ukrayna krizi

kursk

ukrayna

ukrayna krizi

iha

iha

iha

iha

insansız hava aracı (iha)

ukrayna ordusu

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Kursk Valisi Starovoyt, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sivillerin ölümü ile sonuçlanan saldırısına ilişkin bilgi verdi.Starovoyt, “Ukrayna’ya ait bir İHA’dan, Korenevskiy ilçesinde yer alan Apanasovka köyünde sivil bir otomobile patlayıcı atıldı. Ne yazık ki o sırada araçta bulunan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.Vali, saldırıda hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.Ukrayna ordusu Rusya’nın sınıra yakın bölgelerini her gün aralıksız olarak bombalıyor ya da İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Kursk bölgesinde terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-moskova-ve-pekin-ukrayna-konusunda-ortak-goruse-sahip-1082641233.html

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