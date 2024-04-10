https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/kursk-bolgesinde-ihadan-atilan-patlayici-2si-cocuk-3-kisinin-hayatina-mal-oldu-1082650436.html
Kursk bölgesinde İHA’dan atılan patlayıcı 2’si çocuk 3 kişinin hayatına mal oldu
Kursk bölgesinde İHA’dan atılan patlayıcı 2’si çocuk 3 kişinin hayatına mal oldu
Sputnik Türkiye
Kursk Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki Apanasovka köyünde bir otomobile insansız hava aracı (İHA) ile saldırdığını, saldırı... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T19:48+0300
2024-04-10T19:48+0300
2024-04-10T19:48+0300
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Kursk Valisi Starovoyt, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sivillerin ölümü ile sonuçlanan saldırısına ilişkin bilgi verdi.Starovoyt, “Ukrayna’ya ait bir İHA’dan, Korenevskiy ilçesinde yer alan Apanasovka köyünde sivil bir otomobile patlayıcı atıldı. Ne yazık ki o sırada araçta bulunan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.Vali, saldırıda hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.Ukrayna ordusu Rusya’nın sınıra yakın bölgelerini her gün aralıksız olarak bombalıyor ya da İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Kursk bölgesinde terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-moskova-ve-pekin-ukrayna-konusunda-ortak-goruse-sahip-1082641233.html
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kursk, ukrayna, ukrayna krizi, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu
Kursk bölgesinde İHA’dan atılan patlayıcı 2’si çocuk 3 kişinin hayatına mal oldu
Kursk Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki Apanasovka köyünde bir otomobile insansız hava aracı (İHA) ile saldırdığını, saldırı sonucunda 2’si çocuk olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kursk Valisi Starovoyt, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sivillerin ölümü ile sonuçlanan saldırısına ilişkin bilgi verdi.
Starovoyt, “Ukrayna’ya ait bir İHA’dan, Korenevskiy ilçesinde yer alan Apanasovka köyünde sivil bir otomobile patlayıcı atıldı. Ne yazık ki o sırada araçta bulunan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.
Vali, saldırıda hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
Ukrayna ordusu Rusya’nın sınıra yakın bölgelerini her gün aralıksız olarak bombalıyor ya da İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Kursk bölgesinde terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.