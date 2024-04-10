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Kremlin: BM Genel Sekreteri Ukrayna konusunda değişen gerçekleri dikkate almalı
Kremlin: BM Genel Sekreteri Ukrayna konusunda değişen gerçekleri dikkate almalı
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in açıklamalarına verdiği yanıtta jeopolitik gerçeklerin değiştiğini... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T13:49+0300
2024-04-10T13:53+0300
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasıyla Ukrayna ihtilafının sona ereceğine ilişkin sözlerini yorumlayarak 'jeopolitik gerçeklerin değiştiğini, Rusya Federasyonu'nun yeni bölgeleri olduğunu ve bunun dikkate alınması gerektiğini' söyledi.Peskov açıklamasında, "Ukrayna'daki jeopolitik gerçekler artık oldukça farklı. Ve biliyorsunuz ki Rusya Federasyonu'nda da durum farklı. Rusya Federasyonu büyüdü, dört yeni bölgesi var ve bu dikkate alınmalı" dedi.'Yaptırımları yasadışı, haksız ve kabul edenler için utanç verici buluyoruz'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın yaptırımları yasadışı, haksız ve bunları kabul edenler için utanç verici olarak gördüğünü söyledi.Peskov, Kremlin'in bu kararda herhangi bir olumlu yön ve sağduyu işareti görüp görmediği ya da kararın siyasi amaçlı olup olmadığı sorusuna "Her halükarda, tüm bu yaptırımları yasadışı, haksız, e hatta muhtemelen bunları kabul edenler için biraz utanç verici olarak görüyoruz" dedi.'Ermenistan Rusya'nın yakın ortağı ve müttefiki'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın Rusya Federasyonu'nun yakın bir ortağı ve müttefiki olduğunu, ikili ilişkilerin öneminin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.Peskov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Rusya ve Ermenistan arasında çalışma düzeyinde diyaloğun devam ettiğini kaydeden Peskov, Vladimir Putin ile Nikol Paşinyan arasında yüz yüze bir görüşme yapılmasını dışlamadıklarını dile getirdi.Peskov, Kremlin'in öngörülebilir bir gelecekte Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın ikili ilişkilerle ilgili konuları şahsen ele almayı dışlamadıklarını belirterek, "Öngörülebilir bir gelecekte devlet başkanlarının gündemde olan bu tür konuları şahsen ele alma fırsatı bulacaklarını umuyoruz. En üst düzeyde başkanların tüm bunları tartışma fırsatı bulacağını umuyoruz" dedi.'ABD ile diyalog arzulanan düzeyde değil'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasındaki diyalog düzeyinin arzulanan bir şey olmadığını söyledi.Peskov, "Elbette diğer tüm alanlarda da diyalog düzeyi arzulanan düzeyde değil" diyerek Rusya ve ABD arasında uzay alanındaki işbirliğine dikkat çekti.Peskov açıklamasında, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında barışçıl uzay alanındaki işbirliğinin devam ettiğini ve bunun önemli olduğunu belirterek, "Barışçıl uzay söz konusu olduğunda işbirliği devam ediyor ve etkileşim önemli" dedi.Daha önce Pentagon Uzay Komutanlığı lideri Stephen Whiting yaptığı açıklamada, komutanlığın Moskova ile iletişim kanallarına sahip olmak istediğini dile getirmişti.'Putin sel konusuna ilişkin verileri alıyor'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selden etkilenen bölgelere olası ziyaretine ilişkin herhangi bir veri olmadığını ancak çalışmaları koordine ettiğini söyledi.Peskov gazetecilere, "Hayır, şu anda böyle bir şey yok. Putin sürekli olarak yerinde bilgi alıyor ve hükümetin tüm organlarının çalışmalarını da koordine ediyor. Şu ana kadar Putin'in selden zarar gören bölgelere olası bir ziyareti hakkında bir veri yok" açıklamasında bulundu.
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, ukrayna, ukrayna krizi, ermenistan, nikol paşinyan, abd, kremlin, vladimir putin
rusya, kremlin, dmitriy peskov, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, ukrayna, ukrayna krizi, ermenistan, nikol paşinyan, abd, kremlin, vladimir putin

Kremlin: BM Genel Sekreteri Ukrayna konusunda değişen gerçekleri dikkate almalı

13:49 10.04.2024 (güncellendi: 13:53 10.04.2024)
© Sputnik / Павел БедняковKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in açıklamalarına verdiği yanıtta jeopolitik gerçeklerin değiştiğini, Rusya Federasyonu'nun yeni bölgeleri olduğunu ve bunun dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasıyla Ukrayna ihtilafının sona ereceğine ilişkin sözlerini yorumlayarak 'jeopolitik gerçeklerin değiştiğini, Rusya Federasyonu'nun yeni bölgeleri olduğunu ve bunun dikkate alınması gerektiğini' söyledi.
Peskov açıklamasında, "Ukrayna'daki jeopolitik gerçekler artık oldukça farklı. Ve biliyorsunuz ki Rusya Federasyonu'nda da durum farklı. Rusya Federasyonu büyüdü, dört yeni bölgesi var ve bu dikkate alınmalı" dedi.

'Yaptırımları yasadışı, haksız ve kabul edenler için utanç verici buluyoruz'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın yaptırımları yasadışı, haksız ve bunları kabul edenler için utanç verici olarak gördüğünü söyledi.
Peskov, Kremlin'in bu kararda herhangi bir olumlu yön ve sağduyu işareti görüp görmediği ya da kararın siyasi amaçlı olup olmadığı sorusuna "Her halükarda, tüm bu yaptırımları yasadışı, haksız, e hatta muhtemelen bunları kabul edenler için biraz utanç verici olarak görüyoruz" dedi.

'Ermenistan Rusya'nın yakın ortağı ve müttefiki'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın Rusya Federasyonu'nun yakın bir ortağı ve müttefiki olduğunu, ikili ilişkilerin öneminin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.
Peskov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Ermenistan'ın yakın ortağımız ve müttefikimiz olduğunu biliyorsunuz. Hem birçok entegrasyon formatıyla hem de elbette tarihi ikili ilişkilerle, önemini gözardı etmenin zor olduğu insani ilişkilerle birleştiğimiz bir ülke. Elbette böylesine yakın bir diyalogda bazı sorunlar doğabilir.

Rusya ve Ermenistan arasında çalışma düzeyinde diyaloğun devam ettiğini kaydeden Peskov, Vladimir Putin ile Nikol Paşinyan arasında yüz yüze bir görüşme yapılmasını dışlamadıklarını dile getirdi.
Peskov, Kremlin'in öngörülebilir bir gelecekte Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın ikili ilişkilerle ilgili konuları şahsen ele almayı dışlamadıklarını belirterek, "Öngörülebilir bir gelecekte devlet başkanlarının gündemde olan bu tür konuları şahsen ele alma fırsatı bulacaklarını umuyoruz. En üst düzeyde başkanların tüm bunları tartışma fırsatı bulacağını umuyoruz" dedi.

'ABD ile diyalog arzulanan düzeyde değil'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasındaki diyalog düzeyinin arzulanan bir şey olmadığını söyledi.
Peskov, "Elbette diğer tüm alanlarda da diyalog düzeyi arzulanan düzeyde değil" diyerek Rusya ve ABD arasında uzay alanındaki işbirliğine dikkat çekti.
Peskov açıklamasında, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında barışçıl uzay alanındaki işbirliğinin devam ettiğini ve bunun önemli olduğunu belirterek, "Barışçıl uzay söz konusu olduğunda işbirliği devam ediyor ve etkileşim önemli" dedi.
Daha önce Pentagon Uzay Komutanlığı lideri Stephen Whiting yaptığı açıklamada, komutanlığın Moskova ile iletişim kanallarına sahip olmak istediğini dile getirmişti.

'Putin sel konusuna ilişkin verileri alıyor'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selden etkilenen bölgelere olası ziyaretine ilişkin herhangi bir veri olmadığını ancak çalışmaları koordine ettiğini söyledi.
Peskov gazetecilere, "Hayır, şu anda böyle bir şey yok. Putin sürekli olarak yerinde bilgi alıyor ve hükümetin tüm organlarının çalışmalarını da koordine ediyor. Şu ana kadar Putin'in selden zarar gören bölgelere olası bir ziyareti hakkında bir veri yok" açıklamasında bulundu.
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