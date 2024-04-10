https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-65e-yukseldi-1082644653.html

İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 65 seviyesine yükseldi

İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 65 seviyesine yükseldi

Sputnik Türkiye

Ramazan bayramı arifesinde İstanbul'da yüzde 10 seviyesinde yaşanan trafik yoğunluğu bayramın ilk gününde yüzde 65 seviyesine yükseldi. 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T16:51+0300

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yaşam

istanbul

trafik

trafik yoğunluğu

yol

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Ramazan bayramının ilk günü sabah saatlerinde yüzde 1 seviyesinde olan İstanbul trafiği, öğleden sonra yüzde 65 seviyesine ulaştı. Hem Anadolu Yakası hem de Avrupa Yakası'nda oluşan trafik yoğunluğu hafta içi oluşan iş çıkış saati kalabalığını aratmadı. Şehir sakinleri ve bayram ziyareti için megakente ziyarete gelenler trafikte bazı noktalarda araçlar güçlükle ilerledi.

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istanbul, trafik, trafik yoğunluğu, yol