https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-65e-yukseldi-1082644653.html
İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 65 seviyesine yükseldi
İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 65 seviyesine yükseldi
Sputnik Türkiye
Ramazan bayramı arifesinde İstanbul'da yüzde 10 seviyesinde yaşanan trafik yoğunluğu bayramın ilk gününde yüzde 65 seviyesine yükseldi. 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T16:51+0300
2024-04-10T16:51+0300
2024-04-10T16:52+0300
yaşam
istanbul
trafik
trafik yoğunluğu
yol
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Ramazan bayramının ilk günü sabah saatlerinde yüzde 1 seviyesinde olan İstanbul trafiği, öğleden sonra yüzde 65 seviyesine ulaştı. Hem Anadolu Yakası hem de Avrupa Yakası'nda oluşan trafik yoğunluğu hafta içi oluşan iş çıkış saati kalabalığını aratmadı. Şehir sakinleri ve bayram ziyareti için megakente ziyarete gelenler trafikte bazı noktalarda araçlar güçlükle ilerledi.
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istanbul, trafik, trafik yoğunluğu, yol
istanbul, trafik, trafik yoğunluğu, yol
İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 65 seviyesine yükseldi
16:51 10.04.2024 (güncellendi: 16:52 10.04.2024)
Ramazan bayramı arifesinde İstanbul'da yüzde 10 seviyesinde yaşanan trafik yoğunluğu bayramın ilk gününde yüzde 65 seviyesine yükseldi.
Ramazan bayramının ilk günü sabah saatlerinde yüzde 1 seviyesinde olan İstanbul trafiği, öğleden sonra yüzde 65 seviyesine ulaştı.
Hem Anadolu Yakası hem de Avrupa Yakası'nda oluşan trafik yoğunluğu hafta içi oluşan iş çıkış saati kalabalığını aratmadı.
Şehir sakinleri ve bayram ziyareti için megakente ziyarete gelenler trafikte bazı noktalarda araçlar güçlükle ilerledi.