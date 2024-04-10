https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/cumhurbaskani-erdogandan-bayram-diplomasisi-1082644166.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle dünya liderleriyle telefonda görüşerek, bayramlaştı. 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T16:24+0300

2024-04-10T16:24+0300

2024-04-10T16:24+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

bayram

diplomasi

türkiye

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif başta olmak üzere birçok lider ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkmenistan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’na yönelik ilgisinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.Görüşmede iki lider karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı kutladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Türkiye ile Nijerya ikili ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular da ele alındığı belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Sahel bölgesindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye’nin Nijerya ile savunma sanayii alanında tecrübe, kabiliyet ve imkan paylaşımına devam edeceğini ifade etti. İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular da ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da yaşanan büyük sel felaketinden ötürü üzüntüsünü paylaştı ve Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu belirtti.Görüşmede, iki lider karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, bayram, diplomasi, türkiye