https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/cristiano-ronaldodan-ramazan-bayrami-mesaji-1082652533.html
Cristiano Ronaldo'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cristiano Ronaldo'dan Ramazan Bayramı mesajı
Sputnik Türkiye
Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Ramazan Bayramı nedeniyle paylaştığı mesajda, "Bu özel günde hepinize neşe, huzur ve mutluluk diliyorum"... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T22:13+0300
2024-04-10T22:13+0300
2024-04-10T22:13+0300
spor
cristiano ronaldo
suudi arabistan
al nassr
cristiano ronaldo jr
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Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bu özel günde hepinize neşe, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi. 39 yaşındaki futbolcu bu sezon Al Nassr formasıyla bu sezon 56 çıkarken, 50 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240201/lionel-messi-icin-al-hilal-iddiasi-sonrasi-al-nassrda-cristiano-ronaldo-krizi-1080251792.html
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cristiano ronaldo, suudi arabistan, al nassr, cristiano ronaldo jr
cristiano ronaldo, suudi arabistan, al nassr, cristiano ronaldo jr
Cristiano Ronaldo'dan Ramazan Bayramı mesajı
Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Ramazan Bayramı nedeniyle paylaştığı mesajda, "Bu özel günde hepinize neşe, huzur ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bu özel günde hepinize neşe, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi.
39 yaşındaki futbolcu bu sezon Al Nassr formasıyla bu sezon 56 çıkarken, 50 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.