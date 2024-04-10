https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/cristiano-ronaldodan-ramazan-bayrami-mesaji-1082652533.html

Cristiano Ronaldo'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cristiano Ronaldo'dan Ramazan Bayramı mesajı

Sputnik Türkiye

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Ramazan Bayramı nedeniyle paylaştığı mesajda, "Bu özel günde hepinize neşe, huzur ve mutluluk diliyorum"... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

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spor

cristiano ronaldo

suudi arabistan

al nassr

cristiano ronaldo jr

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Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bu özel günde hepinize neşe, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi. 39 yaşındaki futbolcu bu sezon Al Nassr formasıyla bu sezon 56 çıkarken, 50 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240201/lionel-messi-icin-al-hilal-iddiasi-sonrasi-al-nassrda-cristiano-ronaldo-krizi-1080251792.html

suudi arabistan

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cristiano ronaldo, suudi arabistan, al nassr, cristiano ronaldo jr