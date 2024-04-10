https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/bayram-tatilinin-4-gunluk-bilancosu-26-olu-3-bin-870-yarali-1082637053.html
Bayram tatilinin 4 günlük bilançosu: 26 ölü, 3 bin 870 yaralı
Bayram tatilinin 4 günlük bilançosu: 26 ölü, 3 bin 870 yaralı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 2 bin 453 trafik kazası meydana geldiğini, 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T12:32+0300
2024-04-10T12:32+0300
2024-04-10T12:56+0300
türkiye
türkiye
içişleri bakanlığı
trafik kazası
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bayram tatilinin ilk 4 gününde 2 bin 453 trafik kazası meydana geldiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240314/trafik-kazasi-sonrasi-abdde-ye-firar-eden-eylem-tok-ve-oglu-abdde-goruntulendi-1081677124.html
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türkiye, içişleri bakanlığı, trafik kazası
türkiye, içişleri bakanlığı, trafik kazası
Bayram tatilinin 4 günlük bilançosu: 26 ölü, 3 bin 870 yaralı
12:32 10.04.2024 (güncellendi: 12:56 10.04.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 2 bin 453 trafik kazası meydana geldiğini, 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 870 kişinin yaralandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bayram tatilinin ilk 4 gününde 2 bin 453 trafik kazası meydana geldiğini duyurdu.