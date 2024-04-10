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Bayram tatilinin 4 günlük bilançosu: 26 ölü, 3 bin 870 yaralı
Bayram tatilinin 4 günlük bilançosu: 26 ölü, 3 bin 870 yaralı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 2 bin 453 trafik kazası meydana geldiğini, 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bayram tatilinin ilk 4 gününde 2 bin 453 trafik kazası meydana geldiğini duyurdu.
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türkiye, içişleri bakanlığı, trafik kazası
türkiye, içişleri bakanlığı, trafik kazası

Bayram tatilinin 4 günlük bilançosu: 26 ölü, 3 bin 870 yaralı

12:32 10.04.2024 (güncellendi: 12:56 10.04.2024)
© AA / Zafer Gödertrafik kazası
trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2024
© AA / Zafer Göder
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 2 bin 453 trafik kazası meydana geldiğini, 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 870 kişinin yaralandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bayram tatilinin ilk 4 gününde 2 bin 453 trafik kazası meydana geldiğini duyurdu.
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