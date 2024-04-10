Bayram tatilinin 4 günlük bilançosu: 26 ölü, 3 bin 870 yaralı

Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor.



Bayram tatilinin 4. günü 9 Nisan 2024 Salı gününde;

📌6️⃣1️⃣5️⃣ trafik kazası meydana geldi.

📌4️⃣3️⃣1️⃣.8️⃣7️⃣1️⃣ araç denetlendi.

📌2️⃣4️⃣.4️⃣3️⃣2️⃣ araca hız ve radar işlemi,… pic.twitter.com/Qh8qZtoNKK