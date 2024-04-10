https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/abdde-ramazan-bayrami-etkinligine-silahli-saldiri-cok-sayida-yarali-var-1082653737.html
ABD’de Ramazan Bayramı etkinliğine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
ABD’de Ramazan Bayramı etkinliğine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T23:37+0300
2024-04-10T23:37+0300
2024-04-10T23:37+0300
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silahlı saldırı
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ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, çok sayıda kişi yaralandı. ABD basınında yer alan haberlerde, olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda silahın ele geçirildiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230902/abd-polisi-aracta-bulunan-siyahi-kadini-ates-ederek-oldurdu-1075127696.html
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abd, abd, ramazan bayramı, saldırı, silahlı saldırı
abd, abd, ramazan bayramı, saldırı, silahlı saldırı
ABD’de Ramazan Bayramı etkinliğine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda, çok sayıda kişi yaralandı.
ABD basınında yer alan haberlerde, olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda silahın ele geçirildiği ifade edildi.