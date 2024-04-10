https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/4-turk-hayatini-kaybetmisti-yabanci-dusmanligi-saiki-ile-yapildigini-gosteren-bir-kanit-yok-1082642703.html
4 Türk hayatını kaybetmişti: 'Yabancı düşmanlığı saiki ile yapıldığını gösteren bir kanıt yok’
4 Türk hayatını kaybetmişti: 'Yabancı düşmanlığı saiki ile yapıldığını gösteren bir kanıt yok’
Sputnik Türkiye
Wuppertal Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 9 kişinin yaralandığı kundaklama olayıyla... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T15:38+0300
2024-04-10T15:38+0300
2024-04-10T15:45+0300
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almanya
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bulgaristan
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Almanya'nın Solingen kentinde 25 Mart'ta Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı 2'si bebek, 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili, binayı kundakladığından şüphelenilen Alman vatandaşı Daniel S. adlı kişinin tutuklandığını duyuruldu.Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki şüphelinin, 8 Nisan Pazartesi günü başka bir olayda bir kişiyi daha yaraladığını belirtti.Savcı Kaune-Gebhardt, söz konusu kişinin, 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kundaklama olayının da şüphelisi olduğunun anlaşıldığını açıkladı.Kaune-Gebhardt, şüpheli Daniel S.'nin daha önce kundaklanan binada oturduğunu, 2022 baharında ise kirasını ödemediği gerekçesiyle buradan atıldığını söyledi.Söz konusu kişinin, 'binayı intikam amaçlı kundaklamış olabileceğinden yola çıkılarak' araştırıldığı sırada, Pazartesi günü karıştığı kavgada 44 yaşındaki arkadaşını ağır yaralamasının ardından gözaltına alındığını anlatan Kaune-Gebhardt, şüphelinin kesici bir cisimle kafasına vurduğu arkadaşını ağır yaraladığını aktardı.Kaune-Gebhardt, bu olayın iki hafta önceki kundaklama olayıyla bir bağlantısının olmadığını belirtti.Şüphelinin uyuşturucu ve diğer konulardaki suçlardan da soruşturulduğunu kaydeden Kaune-Gebhardt, ellerinde kundaklama olayıyla ilgili 'yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren bir kanıt bulunmadığına' dikkat çekti.Kaune-Gebhardt, olayın tüm detaylarının yapılan inceleme ve sorguların ardından ortaya çıkacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240330/solingende-hayatini-kaybeden-aile-icin-yuruyus-duzenlendi-adalet-istiyoruz-1082241544.html
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almanya, türk kökenli, bulgaristan, solingen
almanya, türk kökenli, bulgaristan, solingen
4 Türk hayatını kaybetmişti: 'Yabancı düşmanlığı saiki ile yapıldığını gösteren bir kanıt yok’
15:38 10.04.2024 (güncellendi: 15:45 10.04.2024)
Wuppertal Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 9 kişinin yaralandığı kundaklama olayıyla ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.
Almanya'nın Solingen kentinde 25 Mart'ta Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı 2'si bebek, 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili, binayı kundakladığından şüphelenilen Alman vatandaşı Daniel S. adlı kişinin tutuklandığını duyuruldu.
Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki şüphelinin, 8 Nisan Pazartesi günü başka bir olayda bir kişiyi daha yaraladığını belirtti.
Savcı Kaune-Gebhardt, söz konusu kişinin, 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kundaklama olayının da şüphelisi olduğunun anlaşıldığını açıkladı.
Kaune-Gebhardt, şüpheli Daniel S.'nin daha önce kundaklanan binada oturduğunu, 2022 baharında ise kirasını ödemediği gerekçesiyle buradan atıldığını söyledi.
Söz konusu kişinin, 'binayı intikam amaçlı kundaklamış olabileceğinden yola çıkılarak' araştırıldığı sırada, Pazartesi günü karıştığı kavgada 44 yaşındaki arkadaşını ağır yaralamasının ardından gözaltına alındığını anlatan Kaune-Gebhardt, şüphelinin kesici bir cisimle kafasına vurduğu arkadaşını ağır yaraladığını aktardı.
Kaune-Gebhardt, bu olayın iki hafta önceki kundaklama olayıyla bir bağlantısının olmadığını belirtti.
Şüphelinin uyuşturucu ve diğer konulardaki suçlardan da soruşturulduğunu kaydeden Kaune-Gebhardt, ellerinde kundaklama olayıyla ilgili 'yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren bir kanıt bulunmadığına' dikkat çekti.
Kaune-Gebhardt, olayın tüm detaylarının yapılan inceleme ve sorguların ardından ortaya çıkacağını bildirdi.