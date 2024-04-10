https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/-eski-caglarda-tilkiler-insanlar-tarafindan-evcil-hayvan-olarak-beslenmis-olabilir-1082642005.html
Eski çağlarda tilkiler insanlar tarafından evcil hayvan olarak beslenmiş olabilir
Eski çağlarda tilkiler insanlar tarafından evcil hayvan olarak beslenmiş olabilir
Sputnik Türkiye
Arjantin'deki bir sit alanında bulunan tilki kalıntılarında yapılan incelemelerde, tilkilerin insanlar tarafından evcil hayvan olarak beslenmiş olabileceği... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T15:16+0300
2024-04-10T15:16+0300
2024-04-10T15:16+0300
yaşam
araştırma
tilki
insanlık
beslenme
arjantin
evcil hayvan
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"Royal Society Open Science" dergisinde yayımlanan araştırmada Arjantin, Almanya ve İngiltere'den bilim insanlarının ortak yürüttüğü araştırma kapsamında, Arjantin'in Patagonya bölgesinde yer alan ve 1500 yıl öncesine ait mezarlıkta yapılan kazı çalışmalarında bulunan kemiklerin incelendiği belirtildi.İnsan kalıntılarının yanı sıra, köpek benzeri bir hayvana ait olduğu düşünülen kalıntıları analiz eden araştırmacılar, kemiklerin "Dusicyon Avus" isimli nesli yaklaşık 500 yıl önce tükenmiş bir tilki türüne ait olduğunu tespit etti.Bilim insanları, tilkiye ait kemikler üzerinde yaptıkları DNA analizleri sonucunda, hayvanın eski çağlarda yaşamış avcı toplayıcı topluluklarla beraber yemek yediğini ve insanların yaşam alanlarının bir parçası olduğunu ortaya çıkardı.Tilkilerin dönemin halkı için değerli olmasından dolayı insanlarla beraber gömüldüğünü belirten araştırmacılar, türün insanlar tarafından evcil hayvan olarak beslenmiş olabileceğini belirledi.Araştırmanın yazarlarından Oxford Üniversitesi'nde görevli Dr. Ophelie Lebrasseur, "Bu tilkinin avcı toplayıcı toplumdaki bireylerle bu kadar yakın bir bağ kurmuş olması oldukça nadir bir bulgu." ifadesini kullandı.Lebrasseur, tilkinin insanlarla beraber gömülmesine ilişkin, "Bu, sembolik olmaktan öte bir şey. Aralarında gerçekten bir arkadaşlık olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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araştırma, tilki, insanlık, beslenme, arjantin, evcil hayvan
araştırma, tilki, insanlık, beslenme, arjantin, evcil hayvan
Eski çağlarda tilkiler insanlar tarafından evcil hayvan olarak beslenmiş olabilir
Arjantin'deki bir sit alanında bulunan tilki kalıntılarında yapılan incelemelerde, tilkilerin insanlar tarafından evcil hayvan olarak beslenmiş olabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.
"Royal Society Open Science" dergisinde yayımlanan araştırmada Arjantin, Almanya ve İngiltere'den bilim insanlarının ortak yürüttüğü araştırma kapsamında, Arjantin'in Patagonya bölgesinde yer alan ve 1500 yıl öncesine ait mezarlıkta yapılan kazı çalışmalarında bulunan kemiklerin incelendiği belirtildi.
İnsan kalıntılarının yanı sıra, köpek benzeri bir hayvana ait olduğu düşünülen kalıntıları analiz eden araştırmacılar, kemiklerin "Dusicyon Avus" isimli nesli yaklaşık 500 yıl önce tükenmiş bir tilki türüne ait olduğunu tespit etti.
Bilim insanları, tilkiye ait kemikler üzerinde yaptıkları DNA analizleri sonucunda, hayvanın eski çağlarda yaşamış avcı toplayıcı topluluklarla beraber yemek yediğini ve insanların yaşam alanlarının bir parçası olduğunu ortaya çıkardı.
Tilkilerin dönemin halkı için değerli olmasından dolayı insanlarla beraber gömüldüğünü belirten araştırmacılar, türün insanlar tarafından evcil hayvan olarak beslenmiş olabileceğini belirledi.
Araştırmanın yazarlarından Oxford Üniversitesi'nde görevli Dr. Ophelie Lebrasseur, "Bu tilkinin avcı toplayıcı toplumdaki bireylerle bu kadar yakın bir bağ kurmuş olması oldukça nadir bir bulgu." ifadesini kullandı.
Lebrasseur, tilkinin insanlarla beraber gömülmesine ilişkin, "Bu, sembolik olmaktan öte bir şey. Aralarında gerçekten bir arkadaşlık olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.