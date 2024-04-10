https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/-eski-caglarda-tilkiler-insanlar-tarafindan-evcil-hayvan-olarak-beslenmis-olabilir-1082642005.html

Eski çağlarda tilkiler insanlar tarafından evcil hayvan olarak beslenmiş olabilir

Eski çağlarda tilkiler insanlar tarafından evcil hayvan olarak beslenmiş olabilir

Sputnik Türkiye

Arjantin'deki bir sit alanında bulunan tilki kalıntılarında yapılan incelemelerde, tilkilerin insanlar tarafından evcil hayvan olarak beslenmiş olabileceği... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T15:16+0300

2024-04-10T15:16+0300

2024-04-10T15:16+0300

yaşam

araştırma

tilki

insanlık

beslenme

arjantin

evcil hayvan

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"Royal Society Open Science" dergisinde yayımlanan araştırmada Arjantin, Almanya ve İngiltere'den bilim insanlarının ortak yürüttüğü araştırma kapsamında, Arjantin'in Patagonya bölgesinde yer alan ve 1500 yıl öncesine ait mezarlıkta yapılan kazı çalışmalarında bulunan kemiklerin incelendiği belirtildi.İnsan kalıntılarının yanı sıra, köpek benzeri bir hayvana ait olduğu düşünülen kalıntıları analiz eden araştırmacılar, kemiklerin "Dusicyon Avus" isimli nesli yaklaşık 500 yıl önce tükenmiş bir tilki türüne ait olduğunu tespit etti.Bilim insanları, tilkiye ait kemikler üzerinde yaptıkları DNA analizleri sonucunda, hayvanın eski çağlarda yaşamış avcı toplayıcı topluluklarla beraber yemek yediğini ve insanların yaşam alanlarının bir parçası olduğunu ortaya çıkardı.Tilkilerin dönemin halkı için değerli olmasından dolayı insanlarla beraber gömüldüğünü belirten araştırmacılar, türün insanlar tarafından evcil hayvan olarak beslenmiş olabileceğini belirledi.Araştırmanın yazarlarından Oxford Üniversitesi'nde görevli Dr. Ophelie Lebrasseur, "Bu tilkinin avcı toplayıcı toplumdaki bireylerle bu kadar yakın bir bağ kurmuş olması oldukça nadir bir bulgu." ifadesini kullandı.Lebrasseur, tilkinin insanlarla beraber gömülmesine ilişkin, "Bu, sembolik olmaktan öte bir şey. Aralarında gerçekten bir arkadaşlık olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

arjantin

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Sputnik Türkiye

araştırma, tilki, insanlık, beslenme, arjantin, evcil hayvan