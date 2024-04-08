https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/uluslararasi-atom-enerjisi-ajansindan-ukraynaya-uyari-saldirilari-derhal-durdurun-1082581441.html
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan Ukrayna’ya uyarı: Saldırıları derhal durdurun
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan Ukrayna’ya uyarı: Saldırıları derhal durdurun
Sputnik Türkiye
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna'nın Zaporijya'daki nükleer santrale saldırılarının nükleer kaza riskini önemli ölçüde arttırdığını söylerek... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T14:33+0300
2024-04-08T14:33+0300
2024-04-08T14:33+0300
ukrayna krizi
zaporizhzhya nükleer santrali
zaporojye
zaporojskaya nükleer enerji santrali
ukrayna
mariya zaharova
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
rusya
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Ukrayna'nın son günlerde Zaporijya bölgesindeki nükleer santrale saldırması sonucu nükleer santralde üç çalışan yaralandı ve reaktörlerden birisi hedef alındı. 3 kez İHA saldırısı gerçekleştirilen bölgeye yönelik Zaharova, nükleer tesisin güvenliğini doğrudan tehlikeye atıldığını fakat çabalar sayesinde santral ve çevresindeki radyasyon seviyelerinin değişmediği ifade etti. 'Saldırıları derhal durdurun'Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi santrale düzenlenen saldırılarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Saldırıların nükleer enerji güvenliğini tehlikeye atan ciddi bir olay olduğunu ifade eden Grossi, Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santralinin Kasım 2022'den bu yana ilk kez askeri bir harekatta doğrudan hedef alındığını söyledi.Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Grossi, “Bu tür pervasız saldırılar büyük bir nükleer kaza riskini önemli ölçüde artırıyor. Saldırılar derhal durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı. Grossi, “Güvenlik Konseyi ve IAEA Yönetim Kurulu toplantıları da dahil olmak üzere defalarca belirttiğim gibi nükleer tesislere yönelik saldırılardan hiç kimse fayda sağlayamaz ya da herhangi bir askeri veya siyasi avantaj elde edemez. Askeri karar vericilere, nükleer tesisleri koruyan temel ilkeleri ihlal eden her türlü eylemden kaçınmaları yönünde çağrıda bulunuyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230623/rus-heyeti-ve-uluslararasi-atom-enerjisi-ajansi-zaporojye-ngsnin-guvenligini-gorustu-1072797134.html
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zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, ukrayna, mariya zaharova, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rusya
zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, ukrayna, mariya zaharova, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rusya
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan Ukrayna’ya uyarı: Saldırıları derhal durdurun
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna'nın Zaporijya'daki nükleer santrale saldırılarının nükleer kaza riskini önemli ölçüde arttırdığını söylerek saldırıların hemen durmasını istedi.
Ukrayna'nın son günlerde Zaporijya bölgesindeki nükleer santrale saldırması sonucu nükleer santralde üç çalışan yaralandı ve reaktörlerden birisi hedef alındı. 3 kez İHA saldırısı gerçekleştirilen bölgeye yönelik Zaharova, nükleer tesisin güvenliğini doğrudan tehlikeye atıldığını fakat çabalar sayesinde santral ve çevresindeki radyasyon seviyelerinin değişmediği ifade etti.
'Saldırıları derhal durdurun'
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi santrale düzenlenen saldırılarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Saldırıların nükleer enerji güvenliğini tehlikeye atan ciddi bir olay olduğunu ifade eden Grossi, Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santralinin Kasım 2022'den bu yana ilk kez askeri bir harekatta doğrudan hedef alındığını söyledi.
Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Grossi, “Bu tür pervasız saldırılar büyük bir nükleer kaza riskini önemli ölçüde artırıyor. Saldırılar derhal durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.
Grossi, “Güvenlik Konseyi ve IAEA Yönetim Kurulu toplantıları da dahil olmak üzere defalarca belirttiğim gibi nükleer tesislere yönelik saldırılardan hiç kimse fayda sağlayamaz ya da herhangi bir askeri veya siyasi avantaj elde edemez. Askeri karar vericilere, nükleer tesisleri koruyan temel ilkeleri ihlal eden her türlü eylemden kaçınmaları yönünde çağrıda bulunuyorum" dedi.