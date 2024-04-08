https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/svr-direktoru-nariskinden-tarih-dersi-rusya-1814te-fransanin-parcalanmasina-izin-vermedi-1082580700.html
SVR Direktörü Narışkin’den tarih dersi: Rusya, 1814’te Fransa’nın parçalanmasına izin vermedi
SVR Direktörü Narışkin’den tarih dersi: Rusya, 1814’te Fransa’nın parçalanmasına izin vermedi
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü ve Rus Tarih Kurumu Başkanı Sergey Narışkin, Rusya’nın 1814’te İngiltere ve Prusya’ya Fransa’yı parçalamasına ve... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T14:08+0300
2024-04-08T14:08+0300
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Rus ordusunun Paris’e girişinin 210. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen bir toplantıya katılan Narışkin, “Ülkemiz 1814 yılında Avrupa halklarına kanlı savaşı bir an önce bitirmeye yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda savaş sonrası adil bir dünya düzeninin kurulmasına da mümkün olan her şekilde katkıda bulundu. Fransa’yı birkaç parçaya bölmekte ısrar eden İngiltere ve Prusya başta olmak üzere müttefiklerine muhalefet eden Rusya, Fransa’yı küçük düşürmeye, yani güç dengesini bozmaya izin vermedi. Böylece Rusya, Fransa’nın büyük bir Avrupa gücü olarak kalmasını sağladı” diye konuştu.Rus diplomasisinin öncülüğünde düzenlenen Viyana Kongresi’nin, Avrupa’ya onlarca yıllık barış sağlayan yeni bir uluslararası ilişkiler sistemini geliştirdiğini anlatan Narışkin, bu sistemin, Kırım Savaşı’nda Rusya’ya karşı çıkan Avrupalı güçler tarafından yıkılıncaya kadar sürdüğünü anımsattı.‘Fransa, Sovyetler’in desteğini unuttu’2. Dünya Savaşı’nda yaşananlara da değinen Narışkin, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus ordusunun 1814’te Paris’e girişi, Altıncı Koalisyon ülkelerinin (Rusya, Prusya, Avusturya ve diğer ülkeler) Fransa’ya karşı savaşının son aşaması olmakla birlikte Napolyon’un tahttan çekilmesine yol açmıştı. 1814 başlarında, müttefik ordular farklı yönlerden Fransa’ya saldırmaya başlamış, 30 Mart 1814’te Peter Wittgenstein komutasındaki Rus birlikler Paris’e girmişti. Napolyon’un Rusya’daki başarısız seferi ve uzun süren savaşlar nedeniyle zayıflayan Fransız birlikleri etkili bir direniş gösterememişti. Fransa, Paris Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalıp topraklarının bir kısmını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240229/rus-siyasilerin-atif-yaptigi-ve-napolyona-karsi-girisilen-i-anavatan-savasinda-ne-olmustu-1081222320.html
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rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), sergey narışkin, tarih, tarih kitabı, fransa, paris, ingiltere, avrupa
rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), sergey narışkin, tarih, tarih kitabı, fransa, paris, ingiltere, avrupa
SVR Direktörü Narışkin’den tarih dersi: Rusya, 1814’te Fransa’nın parçalanmasına izin vermedi
14:08 08.04.2024 (güncellendi: 14:39 08.04.2024)
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü ve Rus Tarih Kurumu Başkanı Sergey Narışkin, Rusya’nın 1814’te İngiltere ve Prusya’ya Fransa’yı parçalamasına ve Avrupa’daki güç dengesini bozmaya izin vermeyerek Fransa’nın büyük güç olarak kalmasını sağladığını hatırlattı.
Rus ordusunun Paris’e girişinin 210. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen bir toplantıya katılan Narışkin, “Ülkemiz 1814 yılında Avrupa halklarına kanlı savaşı bir an önce bitirmeye yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda savaş sonrası adil bir dünya düzeninin kurulmasına da mümkün olan her şekilde katkıda bulundu. Fransa’yı birkaç parçaya bölmekte ısrar eden İngiltere ve Prusya başta olmak üzere müttefiklerine muhalefet eden Rusya, Fransa’yı küçük düşürmeye, yani güç dengesini bozmaya izin vermedi. Böylece Rusya, Fransa’nın büyük bir Avrupa gücü olarak kalmasını sağladı” diye konuştu.
Rus diplomasisinin öncülüğünde düzenlenen Viyana Kongresi’nin, Avrupa’ya onlarca yıllık barış sağlayan yeni bir uluslararası ilişkiler sistemini geliştirdiğini anlatan Narışkin, bu sistemin, Kırım Savaşı’nda Rusya’ya karşı çıkan Avrupalı güçler tarafından yıkılıncaya kadar sürdüğünü anımsattı.
‘Fransa, Sovyetler’in desteğini unuttu’
2. Dünya Savaşı’nda yaşananlara da değinen Narışkin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Normandie-Niemen adlı savaş filosunun pilotlarını hatırlıyor, onları saygıyla anıyoruz. Fransız Direnişini hatırlıyoruz. Ama aynı zamanda Hitler bayrağı altında Fransız alaylarının ve tümenlerinin Rus topraklarına geldiğini de hatırlıyoruz. Tüm bunları hatırlıyoruz. Buna rağmen Stalin şahsında Sovyetler Birliği, Nazi Almanya’sının tam ve koşulsuz teslimiyetine ilişkin belgeyi imzalandığında, Fransız temsilcileri muzaffer güçlerin safına oturttu. Hepimiz bunu hatırlıyoruz. Büyük Fransız ve dünya lideri General de Gaulle de bunu hatırlıyordu. Ancak her durumda, Fransa’daki mevcut siyasi sınıfın büyük kısmı ne yazık ki bunu unuttu.
Rus ordusunun 1814’te Paris’e girişi, Altıncı Koalisyon ülkelerinin (Rusya, Prusya, Avusturya ve diğer ülkeler) Fransa’ya karşı savaşının son aşaması olmakla birlikte Napolyon’un tahttan çekilmesine yol açmıştı. 1814 başlarında, müttefik ordular farklı yönlerden Fransa’ya saldırmaya başlamış, 30 Mart 1814’te Peter Wittgenstein komutasındaki Rus birlikler Paris’e girmişti.
Napolyon’un Rusya’daki başarısız seferi ve uzun süren savaşlar nedeniyle zayıflayan Fransız birlikleri etkili bir direniş gösterememişti.
Fransa, Paris Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalıp topraklarının bir kısmını kaybetmişti.