https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/suriyeli-ev-sahibinin-fasli-kiracisi-daireyi-10-yabanci-uyruklu-kisiye-kiraladi-1082588905.html
Suriyeli ev sahibinin Faslı kiracısı daireyi 10 yabancı uyruklu kişiye kiraladı
Suriyeli ev sahibinin Faslı kiracısı daireyi 10 yabancı uyruklu kişiye kiraladı
Sputnik Türkiye
Bursa'da Suriyeli bir ev sahibinin kiracısı olan Fas uyruklu şahsın, daireyi 10 yabancı uyruklu kişiye daha kiraladığı ortaya çıktı. 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T18:16+0300
2024-04-08T18:16+0300
2024-04-08T18:16+0300
türkiye
suriyeli
kiracı
ev sahibi
bursa
yabancı uyruklu
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Bursa''nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'ndeki bir apartman sakini binanın birinci katında gürültü yapan kaçak göçmenlerin olduğu yönünde ihbarda bulundu.Olay yerine gelen polis ekipleri dairede kalan 5'i Mısır, 1'i Fas, 5'i Suriye uyruklu 11 kaçak göçmeni yakaladı. Suriye uyruklu bir ev sahibinin daireyi kiraladığı Faslı Karim Q.'nin, daireyi 10 yabancı uyruklu şahsa daha kişi başı 2 bin 500 TL'ye kiraladığı öğrenildi. Gözaltına alınan 11 şahıs, sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230820/bu-kez-kiraci-degil-ev-sahibi-sokakta-kaldi-cikmasa-da-burada-kalmaya-devam-edecegim-1074777114.html
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suriyeli, kiracı, ev sahibi , bursa, yabancı uyruklu
suriyeli, kiracı, ev sahibi , bursa, yabancı uyruklu
Suriyeli ev sahibinin Faslı kiracısı daireyi 10 yabancı uyruklu kişiye kiraladı
Bursa'da Suriyeli bir ev sahibinin kiracısı olan Fas uyruklu şahsın, daireyi 10 yabancı uyruklu kişiye daha kiraladığı ortaya çıktı.
Bursa''nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'ndeki bir apartman sakini binanın birinci katında gürültü yapan kaçak göçmenlerin olduğu yönünde ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri dairede kalan 5'i Mısır, 1'i Fas, 5'i Suriye uyruklu 11 kaçak göçmeni yakaladı.
Suriye uyruklu bir ev sahibinin daireyi kiraladığı Faslı Karim Q.'nin, daireyi 10 yabancı uyruklu şahsa daha kişi başı 2 bin 500 TL'ye kiraladığı öğrenildi. Gözaltına alınan 11 şahıs, sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edilecek.