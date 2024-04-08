https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/suriyeli-ev-sahibinin-fasli-kiracisi-daireyi-10-yabanci-uyruklu-kisiye-kiraladi-1082588905.html

Suriyeli ev sahibinin Faslı kiracısı daireyi 10 yabancı uyruklu kişiye kiraladı

Suriyeli ev sahibinin Faslı kiracısı daireyi 10 yabancı uyruklu kişiye kiraladı

Sputnik Türkiye

Bursa'da Suriyeli bir ev sahibinin kiracısı olan Fas uyruklu şahsın, daireyi 10 yabancı uyruklu kişiye daha kiraladığı ortaya çıktı. 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T18:16+0300

2024-04-08T18:16+0300

2024-04-08T18:16+0300

türkiye

suriyeli

kiracı

ev sahibi

bursa

yabancı uyruklu

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Bursa''nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'ndeki bir apartman sakini binanın birinci katında gürültü yapan kaçak göçmenlerin olduğu yönünde ihbarda bulundu.Olay yerine gelen polis ekipleri dairede kalan 5'i Mısır, 1'i Fas, 5'i Suriye uyruklu 11 kaçak göçmeni yakaladı. Suriye uyruklu bir ev sahibinin daireyi kiraladığı Faslı Karim Q.'nin, daireyi 10 yabancı uyruklu şahsa daha kişi başı 2 bin 500 TL'ye kiraladığı öğrenildi. Gözaltına alınan 11 şahıs, sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230820/bu-kez-kiraci-degil-ev-sahibi-sokakta-kaldi-cikmasa-da-burada-kalmaya-devam-edecegim-1074777114.html

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suriyeli, kiracı, ev sahibi , bursa, yabancı uyruklu