https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/guney-ile-kuzey-kore-arasindaki-bitmeyen-rekabet-uzayda-da-suruyor-1082567983.html

Güney ile Kuzey Kore arasındaki ‘bitmeyen rekabet’ uzayda da sürüyor

Güney ile Kuzey Kore arasındaki ‘bitmeyen rekabet’ uzayda da sürüyor

Sputnik Türkiye

ABD’yi müttefiki olarak gören Güney Kore ile balistik füze denemelerine odaklanan Kuzey Kore arasındaki mücadele uzayda da kendisini gösterirken, Güney Kore... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T10:27+0300

2024-04-08T10:27+0300

2024-04-08T10:27+0300

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Güney Kore, SpaceX tarafından üretilen ‘Falcon 9’ adlı roketin taşıdığı ikinci casus uydusunun başarıyla fırlatıldığını bildirdi.Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından, ülkenin ikinci casus uydusunun fırlatılmasına ilişkin açıklama yapıldı.Bakanlık açıklamasında, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle başarıyla fırlatılan uydunun, fırlatmadan yaklaşık 45 dakika sonra yörüngeye girdiği belirtildi.Açıklamada, uydunun fırlatmadan yaklaşık 2 saat 40 dakika sonra da yer istasyonuyla iletişim kurduğu ifade edildi.Savunma Bakanı Shin Won-sik de yaptığı basın açıklamasında, Kuzey Kore'nin de ikinci casus uydusunu bu ay içinde fırlatabileceğini kaydetti.Güney Kore, 1 Aralık 2023'te merkezi ABD'de bulunan uzay şirketi SpaceX tarafından üretilen Falcon 9 adlı roketin taşıdığı casus uydusunu fırlatmıştı.Güney Kore, 2025'e kadar uzaya dört tane daha casus uydu göndermeyi planlıyor.Kuzey Kore'nin 21 Kasım 2023'te Güney Kore'ye doğru casus uydu taşıyan bir roket fırlatmasının ardından lider Kim Jong-un bu yıl 3 casus uydu daha fırlatacaklarını duyurmuştu.Güney Kore ile Japonya, en büyük müttefikleri olarak gördüğü ABD ile ikili veya üçlü tatbikatlar düzenlerken Pyongyang yönetimi de buna füze denemeleriyle cevap veriyor.Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatma girişimleriPyongyang, füze denemelerinin yanı sıra savaş hazırlıkları ve olası nükleer krize hızlı yanıt amacıyla uzay çalışmalarına ağırlık veriyor.Kuzey Kore, 31 Mayıs 2023'te askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulundu ancak deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız oldu.Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos 2023'te ikinci casus uydu fırlatma denemesi gerçekleştirdi, bunun da başarısız olmasının ardından Kuzey Kore, üçüncü denemesinde başarılı olduğunu duyurdu.Güney Kore, son denemenin başarılı olması üzerine, Kuzey ile 2018'de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan Koreler arası anlaşmanın hükümlerinden bazılarını askıya aldı. Buna karşılık Kuzey Kore de 23 Kasım 2023'te bu anlaşmayı feshettiğini duyurdu.Kuzey Kore, anlaşmaya bağlı kalmayacağını açıklamasının ardından iki ülke arasındaki askeri sınır çizgisine daha güçlü silahlı kuvvetler ve yeni askeri teçhizatlar yerleştireceğini açıkladı, Güney Kore de sınırındaki keşif ve gözetleme faaliyetlerine tekrar başlayacağını belirtti.Kuzey Kore lideri Kim, ayrıca 2024'te 3 casus uydu daha fırlatacaklarını duyurarak, Güney Kore ile ilişkilerini "savaş halindeki iki düşman ülke" şeklinde nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/kuzey-kore-bu-yil-birkac-kesif-uydusu-firlatmayi-planladigini-dogruladi-1082349177.html

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