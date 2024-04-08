https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/diplomatik-kaynaklar-israilden-turkiyenin-gazzeye-kargo-ucaklariyla-yardimina-olumsuz-yanit--1082592317.html
Diplomatik kaynaklar: İsrail'den Türkiye'nin Gazze'ye kargo uçaklarıyla yardımına olumsuz yanıt
Diplomatik kaynaklar: İsrail'den Türkiye'nin Gazze'ye kargo uçaklarıyla yardımına olumsuz yanıt
Sputnik Türkiye
İsrail'in, Türkiye'nin Ürdün ile koordinasyon halinde Türk kargo uçaklarıyla Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmasına olumsuz yanıt verdiği bildirildi. 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T22:10+0300
2024-04-08T22:10+0300
2024-04-08T22:12+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
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gazze
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yardım
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre İsrail, Türkiye'nin İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne, Ürdün ile koordinasyon halinde Türk kargo uçaklarıyla yardım ulaştırmasına olumsuz yanıt verdi.Kaynaklar, bir süredir bazı ülkelerce Ürdün hava sahası kullanılarak Gazze'ye yardım ulaştırıldığını ve bu konudaki tüm koordinasyonu Ürdün'ün yürüttüğünü belirterek, yardım uçaklarının İsrail tarafından hedef alınmaması için bir 'anlayış' olması gerektiğinin altını çizdi.Türkiye'nin, daha önce bu yolla Gazze'ye ulaştırılmak üzere Ürdün'e yardım malzemesi ve paraşüt ilettiğini hatırlatan kaynaklar, bu kez yine Ürdün ile koordinasyon halinde Türk kargo uçaklarının yardım ulaştırmasının söz konusu olduğunu ancak buna İsrail tarafından olumsuz yanıt geldiğini kaydetti.Kaynaklar, uçağa yönelik fiili bir engellemenin söz konusu olmadığını da vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/bakan-fidan-israile-yonelik-bir-dizi-yeni-tedbir-almayi-kararlastirdik-1082590719.html
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israil-filistin, israil, türkiye, gazze, gazze şeridi, yardım
israil-filistin, israil, türkiye, gazze, gazze şeridi, yardım
Diplomatik kaynaklar: İsrail'den Türkiye'nin Gazze'ye kargo uçaklarıyla yardımına olumsuz yanıt
22:10 08.04.2024 (güncellendi: 22:12 08.04.2024)
İsrail'in, Türkiye'nin Ürdün ile koordinasyon halinde Türk kargo uçaklarıyla Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmasına olumsuz yanıt verdiği bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre İsrail, Türkiye'nin İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne, Ürdün ile koordinasyon halinde Türk kargo uçaklarıyla yardım ulaştırmasına olumsuz yanıt verdi.
Kaynaklar, bir süredir bazı ülkelerce Ürdün hava sahası kullanılarak Gazze'ye yardım ulaştırıldığını ve bu konudaki tüm koordinasyonu Ürdün'ün yürüttüğünü belirterek, yardım uçaklarının İsrail tarafından hedef alınmaması için bir 'anlayış' olması gerektiğinin altını çizdi.
Türkiye'nin, daha önce bu yolla Gazze'ye ulaştırılmak üzere Ürdün'e yardım malzemesi ve paraşüt ilettiğini hatırlatan kaynaklar, bu kez yine Ürdün ile koordinasyon halinde Türk kargo uçaklarının yardım ulaştırmasının söz konusu olduğunu ancak buna İsrail tarafından olumsuz yanıt geldiğini kaydetti.
Kaynaklar, uçağa yönelik fiili bir engellemenin söz konusu olmadığını da vurguladı.