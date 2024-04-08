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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/diplomatik-kaynaklar-israilden-turkiyenin-gazzeye-kargo-ucaklariyla-yardimina-olumsuz-yanit--1082592317.html
Diplomatik kaynaklar: İsrail'den Türkiye'nin Gazze'ye kargo uçaklarıyla yardımına olumsuz yanıt
Diplomatik kaynaklar: İsrail'den Türkiye'nin Gazze'ye kargo uçaklarıyla yardımına olumsuz yanıt
Sputnik Türkiye
İsrail'in, Türkiye'nin Ürdün ile koordinasyon halinde Türk kargo uçaklarıyla Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmasına olumsuz yanıt verdiği bildirildi. 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T22:10+0300
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre İsrail, Türkiye'nin İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne, Ürdün ile koordinasyon halinde Türk kargo uçaklarıyla yardım ulaştırmasına olumsuz yanıt verdi.Kaynaklar, bir süredir bazı ülkelerce Ürdün hava sahası kullanılarak Gazze'ye yardım ulaştırıldığını ve bu konudaki tüm koordinasyonu Ürdün'ün yürüttüğünü belirterek, yardım uçaklarının İsrail tarafından hedef alınmaması için bir 'anlayış' olması gerektiğinin altını çizdi.Türkiye'nin, daha önce bu yolla Gazze'ye ulaştırılmak üzere Ürdün'e yardım malzemesi ve paraşüt ilettiğini hatırlatan kaynaklar, bu kez yine Ürdün ile koordinasyon halinde Türk kargo uçaklarının yardım ulaştırmasının söz konusu olduğunu ancak buna İsrail tarafından olumsuz yanıt geldiğini kaydetti.Kaynaklar, uçağa yönelik fiili bir engellemenin söz konusu olmadığını da vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/bakan-fidan-israile-yonelik-bir-dizi-yeni-tedbir-almayi-kararlastirdik-1082590719.html
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israil-filistin, israil, türkiye, gazze, gazze şeridi, yardım
israil-filistin, israil, türkiye, gazze, gazze şeridi, yardım

Diplomatik kaynaklar: İsrail'den Türkiye'nin Gazze'ye kargo uçaklarıyla yardımına olumsuz yanıt

22:10 08.04.2024 (güncellendi: 22:12 08.04.2024)
© Sputnik / Turan Salcıİsrail- Türkiye- Bayrak
İsrail- Türkiye- Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
© Sputnik / Turan Salcı
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İsrail'in, Türkiye'nin Ürdün ile koordinasyon halinde Türk kargo uçaklarıyla Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmasına olumsuz yanıt verdiği bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre İsrail, Türkiye'nin İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne, Ürdün ile koordinasyon halinde Türk kargo uçaklarıyla yardım ulaştırmasına olumsuz yanıt verdi.
Kaynaklar, bir süredir bazı ülkelerce Ürdün hava sahası kullanılarak Gazze'ye yardım ulaştırıldığını ve bu konudaki tüm koordinasyonu Ürdün'ün yürüttüğünü belirterek, yardım uçaklarının İsrail tarafından hedef alınmaması için bir 'anlayış' olması gerektiğinin altını çizdi.
Türkiye'nin, daha önce bu yolla Gazze'ye ulaştırılmak üzere Ürdün'e yardım malzemesi ve paraşüt ilettiğini hatırlatan kaynaklar, bu kez yine Ürdün ile koordinasyon halinde Türk kargo uçaklarının yardım ulaştırmasının söz konusu olduğunu ancak buna İsrail tarafından olumsuz yanıt geldiğini kaydetti.
Kaynaklar, uçağa yönelik fiili bir engellemenin söz konusu olmadığını da vurguladı.
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
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