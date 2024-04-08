Bozcaada'da konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı

Bozcaada, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenlerin ilk tercihlerinden birisi oldu.



Farklı illerden gelen tatilciler, Bozcaada'da bulunan konaklama tesislerine yoğun ilgi gösterdi.



Bayramda, yaklaşık 4 bin kapasitelik resmi konaklama kapasitesi bulunan ancak yaz aylarında resmi olmayan tesisler ile 20 bine kadar günlük turist ağırlayan Bozcaada'daki konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması bekleniyor.



Adadaki işletmeciler, bayram tatilinde Bozcaada'yı tercih edecek tatilcilerin rezervasyonlarını önceden yaptırmalarını istedi. Rezervasyonsuz gelinmemesi konusunda uyardılar.



Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Kemal Furıncı, “Bozcaada dünyanın en güzel 4’ncü adası. Şuanda yoğunluğumuz yüzde 80’lere ulaştı. Adaya gelecek tatilciler, adanın huzurlu, keyifli sokaklarında, restoranlarında en güzel yemekleri, yiyerek, en güzel tatilini geçirecekler. Tatilcilerimizin önceden rezervasyon yaptırırlarsa daha iyi olur” dedi.

Adada işletmeci Fahri Bulut, “Bozcaada her yıl olduğu gibi bu yılda tatilcilerin en çok tercih ettiği yerlerden bir tanesi. Bozcaada bayram tatiline hazır. Tatilcilerimizin adaya gelirken Gestaş’tan geliş ve dönüş rezervasyonu yaptırırlarsa online olarak rahat bir seyahat yaparlar. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum” diye konuştu.



İşletmeci Cemil Günday ise “Bu sene Ramazan Bayramı nedeniyle Bozcaada’da sezon biraz daha erken açıldı. Tatilcilerimiz adaya gelmeye başladı. Biz dahil bütün işletmeler bayrama hazır. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum” sözlerini paylaştı.