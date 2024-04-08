https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/bodrumda-bayram-yogunlugu--1082586984.html

Bodrum'da bayram yoğunluğu

Bodrum'da bayram yoğunluğu

Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyenlerin ilçeye akını sürüyor. Trafikte oluşan yoğunluk, havadan görüntülendi. Aynı zamanda Bodrum’a 24 saatte 15 bin... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T17:19+0300

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bayram öncesi yaşanan trafik yoğunluğu havadan dron ile görüntülendi. Ramazan Bayramı tatilini geçirmek isteyenler Türkiye'nin farklı bölgelerinden gözde turizm kenti Bodrum'a gelmeye başladı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Atatürk Bulvarı ve Hastane Kavşağı'nda ise uzun araç kuyruğu oluşuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231113/muglada-saganak-bodrum-fethiye-milasta-su-baskini-ve-toprak-kaymasi-meydana-geldi-1077357057.html

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bodrum, bayram, bayram tatili, resmi ulusal bayram, ramazan, muğla, deniz