https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/bakan-simsek-sosyal-medya-ihbar-ekibi-kurdu-100-buyuk-mukellef-takibe-alinacak-1082565010.html
Bakan Şimşek sosyal medya ihbar ekibi kurdu: 100 büyük mükellef takibe alınacak
Bakan Şimşek sosyal medya ihbar ekibi kurdu: 100 büyük mükellef takibe alınacak
Sputnik Türkiye
Fişte gerekenden daha düşük KDV kesen firmalar, Maliye’nin takibine girdi. KDV’deki oran uyumsuzlukları kontrol ediliyor. Oran uyumsuzluğuna yönelik yapılan bu... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T10:03+0300
2024-04-08T10:03+0300
2024-04-08T10:03+0300
ekonomi
mehmet şimşek
vergi
kdv
katma değer vergisi (kdv)
denetim
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Hazine ve Maliye Bakanlığı bir süre önce başlattığı kayıt dışı ile mücadele çalışmaları kapsamında altyapı çalışmalarını tamamlıyor. Yapay zekâ ve algoritma ile ilgili denetim modelleri de kayıt dışı ekonominin bir parçası haline getiriliyor. Düşük KDV tespit edilecekHürriyet'in haberine göre makine öğrenmesi teknikleri ve sektörel karşılaştırmalar kullanılarak düzenlenmesi gereken orandan daha düşük oranda KDV hesaplanarak fatura düzenleyen mükelleflerin merkezden tespit edilmesine yönelik bir çalışma yapıldı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı yeni metodolojilerin kullanıldığı bu denetim modelini artık sahaya indirmeye hazırlanıyor. Bu çalışma ile özellikle temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak amacıyla uygulanan düşük KDV oranlarını istismar edenler tespit edilecek.Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın oran uyumsuzluğuna yönelik yaptığı merkezi analiz çalışması; belli bir NACE’deki mükelleflerin sektörel olarak karşılaştırmaları ve aykırı verilerin çeşitli algoritmalarla tespit edilmesine dayanıyor. NACE kodu meslek gruplarını ifade ediyor. Örneğin perakende ticaret meslek grubu adı olurken, NACE kodu ile mükellefin hangi alanda faaliyet gösterdiği tanımlanıyor. Perakende ticaret başlığı altında örneğin 47.11.01 bakkal ve marketleri tanımlarken, 47.11.02 süpermarketleri kapsıyor. Vergi Denetim Kurulu yaptığı analiz sonucunda yaklaşık 100 büyük mükellefi test amaçlı incelemek amacıyla sahaya inecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240327/-hazine-ve-maliye-bakanligindan-altin-karari-1082137798.html
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mehmet şimşek, vergi, kdv, katma değer vergisi (kdv), denetim
mehmet şimşek, vergi, kdv, katma değer vergisi (kdv), denetim
Bakan Şimşek sosyal medya ihbar ekibi kurdu: 100 büyük mükellef takibe alınacak
Fişte gerekenden daha düşük KDV kesen firmalar, Maliye’nin takibine girdi. KDV’deki oran uyumsuzlukları kontrol ediliyor. Oran uyumsuzluğuna yönelik yapılan bu çalışmada Maliye, 100’e yakın büyük firma için sahaya inmeye hazırlanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bir süre önce başlattığı kayıt dışı ile mücadele çalışmaları kapsamında altyapı çalışmalarını tamamlıyor. Yapay zekâ ve algoritma ile ilgili denetim modelleri de kayıt dışı ekonominin bir parçası haline getiriliyor.
Düşük KDV tespit edilecek
Hürriyet'in haberine göre makine öğrenmesi teknikleri ve sektörel karşılaştırmalar kullanılarak düzenlenmesi gereken orandan daha düşük oranda KDV hesaplanarak fatura düzenleyen mükelleflerin merkezden tespit edilmesine yönelik bir çalışma yapıldı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı yeni metodolojilerin kullanıldığı bu denetim modelini artık sahaya indirmeye hazırlanıyor. Bu çalışma ile özellikle temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak amacıyla uygulanan düşük KDV oranlarını istismar edenler tespit edilecek.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın oran uyumsuzluğuna yönelik yaptığı merkezi analiz çalışması; belli bir NACE’deki mükelleflerin sektörel olarak karşılaştırmaları ve aykırı verilerin çeşitli algoritmalarla tespit edilmesine dayanıyor. NACE kodu meslek gruplarını ifade ediyor. Örneğin perakende ticaret meslek grubu adı olurken, NACE kodu ile mükellefin hangi alanda faaliyet gösterdiği tanımlanıyor. Perakende ticaret başlığı altında örneğin 47.11.01 bakkal ve marketleri tanımlarken, 47.11.02 süpermarketleri kapsıyor. Vergi Denetim Kurulu yaptığı analiz sonucunda yaklaşık 100 büyük mükellefi test amaçlı incelemek amacıyla sahaya inecek.