https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/avrupa-muhimmat-uretiminde-sikinti-yasiyor-yanici-bilesen-bulamiyorlar-1082571428.html

Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor: Yanıcı bileşen bulamıyorlar

Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor: Yanıcı bileşen bulamıyorlar

Sputnik Türkiye

Financial Times (FT) gazetesi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mühimmat üretim kapasitesini artırmak için Avrupalı şirketlere finansman sağlayacağını... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T11:38+0300

2024-04-08T11:38+0300

2024-04-08T11:38+0300

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Silah üretimi alanında faaliyet gösteren bir işletmenin adı açıklanmayan bir yöneticisi, FT’ye açıklamasında, “Nitroselülozda büyük kıtlık var ve bu da sektörde zorluklara yol açıyor” diye bildirdi.Haberde, nitroselülozun özellikle patlayıcı madde, barut ve katı roket yakıtı üretiminde yaygın olarak kullanıldığı kaydedildi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen mart ayında yaptığı açıklamada, “Hepimiz belirli bileşenlerin, özellikle de barutun eksikliğiyle mücadele edilmesi gerektiğinin farkına vardık” ifadesini kullanmıştı.Alman savunma şirketi Rheinmetall’in CEO’su Armin Papperger, Avrupa’nın nitroselüloz üretiminde kullanılan pamuk hamurunun yüzde 70’inden fazlasını Çin’den aldığını bildirmişti. Papperger, Çin’in jeopolitik sebepler göstererek tedariki kesebileceğini belirtmişti.Uluslararası Ticaret Merkezi’nin verdiği bilgiye göre, nitroselüloz üretmek için kullanılan birincil hammadde olan pamuk hamurun üretiminin neredeyse yarısı Çin tarafından sağlanıyor.Bu malzemenin en büyük alıcıları da Almanya, İsveç ve Belçika olarak gösteriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240328/podolyaktan-kieve-muhimmat-vermeyen-batiya-sitem-matematikle-sorunlari-var-1082157011.html

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avrupa, avrupa birliği, mühimmat, savunma, savunma sanayi, silah, silah satışı, pamuk, çin