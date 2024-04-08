https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ambulans-emniyet-seridini-kullanan-araclar-yuzunden-trafik-kazasina-zor-ulasti-1082582432.html
Ambulans, emniyet şeridini kullanan araçlar yüzünden trafik kazasına zor ulaştı
Ambulans, emniyet şeridini kullanan araçlar yüzünden trafik kazasına zor ulaştı
Sputnik Türkiye
Bayram tatili yolunda TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 5 aracın karıştığı trafik kazasına ulaşmak için yola çıkan ambulans şoförünün, emniyet... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T14:54+0300
2024-04-08T14:54+0300
2024-04-08T14:54+0300
türkiye
ambulans
emniyet şeridi
otoyol
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Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluğun yaşandığı otoyolun Bolu kesiminde zaman zaman meydana gelen hasarlı veya yaralanmalı trafik kazalarına ulaşmaya çalışan 112 Acil Sağlık ekipleri, duran trafik sebebiyle emniyet şeridini kullanıyor. Cumartesi günü Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına ulaşmak isteyen ambulans şoförünün de zor anları kameraya yansıdı. Görüntülere siren çalan ambulans şoförünün emniyet şeridinden geçerken zorlandığı anlar yer aldı.49 sürücü cezadan kaçamadıAyrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza nedeniyle yoğunlaşan trafikte emniyet şeridini ihlal eden araçların tespiti için dron destekli denetim gerçekleştirdi. Duran trafikte daha hızlı ilerlemek için bazı sürücülerin emniyet şeridini kullandığını belirleyen ekipler, 49 araca toplam 315 bin 511 lira idari ceza uyguladı. Ayrıca, emniyet şeridinde zorunlu haller dışında duraklama ve park yapan 50 araca toplam 34 bin 500 lira idari ceza kesildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240207/karsta-yogun-kar-mahsur-kalan-21-arac-kurtarildi-1080486623.html
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ambulans, emniyet şeridi, otoyol
ambulans, emniyet şeridi, otoyol
Ambulans, emniyet şeridini kullanan araçlar yüzünden trafik kazasına zor ulaştı
Bayram tatili yolunda TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 5 aracın karıştığı trafik kazasına ulaşmak için yola çıkan ambulans şoförünün, emniyet şeridini ihlal eden sürücüler sebebiyle yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı.
Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluğun yaşandığı otoyolun Bolu kesiminde zaman zaman meydana gelen hasarlı veya yaralanmalı trafik kazalarına ulaşmaya çalışan 112 Acil Sağlık ekipleri, duran trafik sebebiyle emniyet şeridini kullanıyor. Cumartesi günü Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına ulaşmak isteyen ambulans şoförünün de zor anları kameraya yansıdı. Görüntülere siren çalan ambulans şoförünün emniyet şeridinden geçerken zorlandığı anlar yer aldı.
49 sürücü cezadan kaçamadı
Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza nedeniyle yoğunlaşan trafikte emniyet şeridini ihlal eden araçların tespiti için dron destekli denetim gerçekleştirdi. Duran trafikte daha hızlı ilerlemek için bazı sürücülerin emniyet şeridini kullandığını belirleyen ekipler, 49 araca toplam 315 bin 511 lira idari ceza uyguladı. Ayrıca, emniyet şeridinde zorunlu haller dışında duraklama ve park yapan 50 araca toplam 34 bin 500 lira idari ceza kesildiği öğrenildi.