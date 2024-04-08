Ahmet Hakan'dan jakuzi eleştirisi: 'Şeyma Hanım’ın onuru çiğnendi'

"Necati Özkan, Ruşen Çakır’ın yayınına çıkıp şöyle dedi: “Seçilen CHP’li başkanı kutlamak için Sancaktepe Belediyesi’ne gittim. Makam odası 6 bin metrekare. Jakuzi var. Odalar odalar... 2 yüz metrekare mutfak...” Bir reklamcı olarak Necati Özkan da pekala bilir ki “jakuzi” kelimesi, kaçınılmaz olarak diğer bütün kelimelerin önüne geçer. Nitekim geçti de. İnternetten bulunan bir jakuzi fotoğrafı ile Sancaktepe’nin kazanamayan Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün fotoğrafı yan yana getirildi. Böylece bir daha silinmesi neredeyse olanaksız bir imaj, Şeyma Döğücü’nün üzerinde yapıştı kaldı. Sonra gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Necati Özkan, “Jakuzi demek istemedim, banyo teşkilatı demek istedim” diye bir düzeltme yapmaya çalıştı ama asla özür dilemeyerek. Ardından Sancaktepe’nin yeni seçilen CHP’li Belediye Başkanı Alper Yeğin, bir açıklama yaptı. “Şeyma Döğücü döneminde başkanlık katında herhangi bir tadilat yapılmamıştır” dedi. Jakuzi olmadığını söyledi. Ancak Şeyma Hanım’dan önceki belediye başkanı döneminde lüks bir başkanlık katı oluşturulduğunu söyledi. Sonuç? Hem Necati Özkan’ın hem de Alper Yeğin’in sözlerinden çıkan iki sonucu aktarıyorum. BİR: Jakuzi yokmuş. Yalanmış bu. Jakuzi fotoğraflarının tümü fake imiş. İKİ: Lüks ve geniş başkanlık katını, Şeyma Döğücü yaptırmamış. Bir kadını, bir anneyi yalan yanlış bilgilerle hedef tahtası haline getiren isim Necati Özkan’dır. Şeyma Döğücü’nün onurunu çiğnemiştir ve çiğnetmiştir."