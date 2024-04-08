4 lokantada at ve eşek eti tespit edildi: 'İsimlerini açıklayacağız, ifşa edeceğiz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Ukrayna kansere yol açan ilacın denendiği test alanı haline geldi
00:00
4 dk
SESLİ HABER
Birleşmiş Milletler’e ‘seçime karışma girişimini kınayın’ çağrısı
00:15
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD, saldırıda şüpheli duruma düşme riskiyle karşı karşıya’
00:29
3 dk
SESLİ HABER
Eski ABD Deniz Piyadeleri subayı: Ukrayna lehine durum değişmeyecek
01:00
1 dk
SESLİ HABER
Radikal ordu adımı: Baştan aşağı reform edilecek
01:14
1 dk
SESLİ HABER
Görüşmeye geç kalan Biden’in yüzünde ilginç izler görüldü
01:26
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den itiraf: Ukrayna ordusu sürekli geri çekilecek
02:14
1 dk
SESLİ HABER
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'ABD çıkışı': Gazetecileri ajan olarak kullanıyor
02:29
2 dk
SESLİ HABER
Eski istihbaratçıdan kritik tarih açıklaması: Rejim düşüyor mu?
03:00
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Türk havayolu şirketine uçuş yasağı getirmesi sonrası Rusya'dan açıklama
03:12
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den silahlı çatışma tahmini
03:25
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: İsrail, savaş çıkarmak istiyor
03:38
2 dk
SESLİ HABER
NATO'nun yeni genişleme dalgası için Hawaii iddiası
04:00
2 dk
SESLİ HABER
Sputnik, teröristlerin olası kripto cüzdanına ulaştı
04:12
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon yetkilisi: Ukrayna kaybedebilir
04:27
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Baas Partisi kurulurken neler oldu?
10:13
4 dk
SESLİ HABER
'ABD, Zelenskiy'i uyarmıştı'
10:30
2 dk
SESLİ HABER
NATO’da bazı bakanlar Ukrayna’yı duyunca gözlerini devirdi
10:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD’nin çifte standartları norm haline geldi
11:11
4 dk
SESLİ HABER
ABD Medyası: Havana Sendromunun arkasında Rusya var
11:26
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın NATO’ya katılma fikri ‘nükleer felaket filmi’ne benzetildi
11:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Seferberliğe tabi olan kişiler için alt yaş sınırı düşürüldü
12:09
3 dk
SESLİ HABER
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı’ndan Rus atletlerle ilgili itiraf
12:21
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan Gazze itirafı
12:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
Canlı
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Canlı
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Zelenskiy itirafı
18:24
1 dk
ÖZEL HABER
Makine Mühendisi Gürdallar: Kâr hırsı eğlence merkezindeki yangının boyutunu artırdı
18:49
4 dk
SESLİ HABER
Nato Yetkilisi: Rusya'nın saldırı planladığına dair emare yok
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat değerlendirdi: Bu Avrupa’daki durumu tamamen bozar
20:14
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Pasifik’e füze yerleştirecek
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Rus seçimlerini izleyen yabancı gözlemci: Olumlu görüşlerim yüzünden tehdit ediliyorum
20:43
1 dk
SESLİ HABER
ABD'den Ukrayna'ya kötü haber: Kiev davet edilmeyecek
20:52
1 dk
ÖZEL HABER
İstanbul'da yangın faciası: Yangınların hızla büyümesi nasıl engellenir?
21:15
4 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Zelenskiy itirafı
21:44
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: NATO’nun meşru bir nedeni yok
22:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/4-lokantada-at-ve-esek-tespit-edildi-isimlerini-aciklayacagiz-ifsa-edecegiz-1082560371.html
4 lokantada at ve eşek eti tespit edildi: 'İsimlerini açıklayacağız, ifşa edeceğiz'
4 lokantada at ve eşek eti tespit edildi: 'İsimlerini açıklayacağız, ifşa edeceğiz'
Sputnik Türkiye
Sakarya’da Ramazan ayında iki firmanın üretim ve satış yerleri ile 4 lokantada at ve eşek eti tespit edilmesi üzerine işletmelere en üst sınırdan cezai işlem... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T00:27+0300
2024-04-08T00:27+0300
türkiye
at eti
eşek eti
sakarya
denetim
lokanta
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/03/1070529842_2:0:864:485_1920x0_80_0_0_ba41c5a8be45bcaab7e059e057c634bc.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığınca Ramazan ayı boyunca denetimler tüm Türkiye’de olduğu gibi Sakarya’da da gerçekleştirildi. Bu çerçevede ekipler et üretimi ve satışı yapılan işletmeler ile lokantalardaki kırmızı et ürünlerinden numuneler alarak incelemeler yaptı. Yapılan incelemeler neticesinde şehirde sucuk üretimi yapan bir firmanın üretim yeri ve satış ofisinde, bir et firmasının satış ofisinde ve 4 lokantadan alınan numunelerde at ve eşek eti tespit edildi. 2 üretim ve satış firması ile 4 lokantaya en üst sınırdan cezai işlem uygulanırken, haklarında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Mevzuat gereği tek tırnaklı et ürünleri satan iş yerlerine kapatma ya da mühürleme işlemi ise uygulanmadı.“İsimlerini açıklayacağız, ifşa edeceğiz”Sakarya Köfteciler, Kebapçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Serdar Gök, konunun takipçisi olduklarını ve olayın tüm Sakarya esnafına yansıtılmaması gerektiğini söyledi. Gerekli girişimlerde bulunarak tek tırnaklı et tespit edilen üretim ve satış firması ile lokantaların isimlerini ifşa edeceklerini ifade eden Gök, “Oda olarak tasvip etmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bu olayın bütün Sakarya esnafına da yansımasını istemiyoruz. Esnafımızın tamamına yakını işini düzgün yapıyor. Ama maalesef bir elin parmakları bile birbirine benzemiyor. Bu olayda da görüldüğü üzere çürük elmalar çıkabiliyor. Konunun takipçisiyiz. Bakanlık tarafından isimlerin açıklanmasını talep ediyoruz. Bu konuyla ilişkili olan yerlere en ağır cezai işlemin uygulanmasını istiyoruz. Gerekli girişimlerde bulunarak bizde firmaların isimlerini öğrenip, bayram sonrasında da inşallah bu firmaların isimlerini açıklayacağız, ifşa edeceğiz. Oda olarak tasvip etmediğimiz bir olay ve bütün esnafın üzerinde bir leke olarak kalmasını istemiyoruz. Kanun açısından yapılması gereken en ağır cezaları almalarını sağlayacağız. Sakarya halkı her zaman hizmetin ve kalitenin en iyisine layıktır” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240315/sucuk-yapmak-icin-piyasaya-surulmek-uzere-olan-700-kilogram-at-ve-esek-eti-ele-gecirildi--1081707740.html
türkiye
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/03/1070529842_109:0:756:485_1920x0_80_0_0_42452c4a109c38c8e3c5560c9e215899.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
at eti, eşek eti, sakarya, denetim, lokanta
at eti, eşek eti, sakarya, denetim, lokanta

4 lokantada at ve eşek eti tespit edildi: 'İsimlerini açıklayacağız, ifşa edeceğiz'

00:27 08.04.2024
© AAKıyma, kırmızı et
Kıyma, kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
© AA
Abone ol
Sakarya’da Ramazan ayında iki firmanın üretim ve satış yerleri ile 4 lokantada at ve eşek eti tespit edilmesi üzerine işletmelere en üst sınırdan cezai işlem uygulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca Ramazan ayı boyunca denetimler tüm Türkiye’de olduğu gibi Sakarya’da da gerçekleştirildi. Bu çerçevede ekipler et üretimi ve satışı yapılan işletmeler ile lokantalardaki kırmızı et ürünlerinden numuneler alarak incelemeler yaptı. Yapılan incelemeler neticesinde şehirde sucuk üretimi yapan bir firmanın üretim yeri ve satış ofisinde, bir et firmasının satış ofisinde ve 4 lokantadan alınan numunelerde at ve eşek eti tespit edildi. 2 üretim ve satış firması ile 4 lokantaya en üst sınırdan cezai işlem uygulanırken, haklarında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Mevzuat gereği tek tırnaklı et ürünleri satan iş yerlerine kapatma ya da mühürleme işlemi ise uygulanmadı.

“İsimlerini açıklayacağız, ifşa edeceğiz”

Sakarya Köfteciler, Kebapçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Serdar Gök, konunun takipçisi olduklarını ve olayın tüm Sakarya esnafına yansıtılmaması gerektiğini söyledi. Gerekli girişimlerde bulunarak tek tırnaklı et tespit edilen üretim ve satış firması ile lokantaların isimlerini ifşa edeceklerini ifade eden Gök, “Oda olarak tasvip etmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bu olayın bütün Sakarya esnafına da yansımasını istemiyoruz. Esnafımızın tamamına yakını işini düzgün yapıyor. Ama maalesef bir elin parmakları bile birbirine benzemiyor. Bu olayda da görüldüğü üzere çürük elmalar çıkabiliyor. Konunun takipçisiyiz. Bakanlık tarafından isimlerin açıklanmasını talep ediyoruz. Bu konuyla ilişkili olan yerlere en ağır cezai işlemin uygulanmasını istiyoruz. Gerekli girişimlerde bulunarak bizde firmaların isimlerini öğrenip, bayram sonrasında da inşallah bu firmaların isimlerini açıklayacağız, ifşa edeceğiz. Oda olarak tasvip etmediğimiz bir olay ve bütün esnafın üzerinde bir leke olarak kalmasını istemiyoruz. Kanun açısından yapılması gereken en ağır cezaları almalarını sağlayacağız. Sakarya halkı her zaman hizmetin ve kalitenin en iyisine layıktır” dedi.
Sucuk yapmak için piyasaya sürülmek üzere olan 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
TÜRKİYE
Sucuk yapmak için piyasaya sürülmek üzere olan 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi
15 Mart, 01:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала