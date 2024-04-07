https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/umraniyede-iki-yolcu-otobusu-alev-alev-yandi-1082538626.html
Ümraniye’de iki yolcu otobüsü alev alev yandı
Ümraniye’de iki yolcu otobüsü alev alev yandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Ümraniye'de ayrı noktalardaki iki yolcu otobüsünde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T08:44+0300
2024-04-07T08:44+0300
2024-04-07T08:44+0300
türkiye
istanbul
ümraniye
yolcu otobüsü
yangın
tem otoyolu
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TEM Otoyolu Dudullu mevkisinde seyir halindeki 28 NB 801 plakalı özel şirkete ait yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.Şoför, yolcu bulunmayan otobüsü emniyet şeridine park ederek itfaiyeye haber verdi.Emniyet ekipleri, otoyoldaki bir şeridi trafiğe kapatırken, yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.Otogara yanaşırken motor bölümü alev aldıŞerifali Mahallesi Serdivan Sokak'ta da otogara yanaşmak üzere olan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.Yangınlar nedeniyle iki otobüste hasar oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/besiktastaki-yanginda-yeni-detaylar-tadilatin-ilk-gununde-de-yangin-tehlikesi-atlatilmis-1082531640.html
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istanbul, ümraniye, yolcu otobüsü, yangın, tem otoyolu
istanbul, ümraniye, yolcu otobüsü, yangın, tem otoyolu
Ümraniye’de iki yolcu otobüsü alev alev yandı
İstanbul Ümraniye'de ayrı noktalardaki iki yolcu otobüsünde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TEM Otoyolu Dudullu mevkisinde seyir halindeki 28 NB 801 plakalı özel şirkete ait yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.
Şoför, yolcu bulunmayan otobüsü emniyet şeridine park ederek itfaiyeye haber verdi.
Emniyet ekipleri, otoyoldaki bir şeridi trafiğe kapatırken, yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Otogara yanaşırken motor bölümü alev aldı
Şerifali Mahallesi Serdivan Sokak'ta da otogara yanaşmak üzere olan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangınlar nedeniyle iki otobüste hasar oluştu.