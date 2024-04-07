https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/turkiye-azerbaycan-ve-gurcistan-arasinda-imzalanan-gumruk-anlasmasi-yururluge-girdi-1082541550.html
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında imzalanan gümrük anlaşması yürürlüğe girdi
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında imzalanan gümrük anlaşması yürürlüğe girdi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı. 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T10:46+0300
2024-04-07T10:46+0300
2024-04-07T10:46+0300
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gürcistan
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bakü-tiflis-kars demiryolu
resmi gazete
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı."Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Hükümeti arasında Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi kapsamındaki Gümrük Transit İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Ön Veri Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması" hakkındaki karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.18 Ağustos 2022'de Bakü'de imzalanan ekli anlaşma, taraf devletlerin topraklarında Bakü-Tiflis-Kars demir yolu projesi kapsamında gerçekleşecek gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliği hükümlerini ortaya koymayı amaçlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231010/azerbaycan-iran-uzerinden-kara-ve-demir-yolu-insa-edecek-eit-ulkeleri-birbirine-baglaniyor-1076203628.html
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türkiye, azerbaycan, gürcistan, bakü, bakü-tiflis-kars demiryolu, resmi gazete, recep tayyip erdoğan
türkiye, azerbaycan, gürcistan, bakü, bakü-tiflis-kars demiryolu, resmi gazete, recep tayyip erdoğan
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında imzalanan gümrük anlaşması yürürlüğe girdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Hükümeti arasında Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi kapsamındaki Gümrük Transit İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Ön Veri Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması" hakkındaki karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.
18 Ağustos 2022'de Bakü'de imzalanan ekli anlaşma, taraf devletlerin topraklarında Bakü-Tiflis-Kars demir yolu projesi kapsamında gerçekleşecek gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliği hükümlerini ortaya koymayı amaçlıyor.