https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/soyludan-ozgur-turhana-bu-kisiyi-komedyen-diye-sikayet-etmek-diger-komedyenlere-saygisizlik-olur-1082547235.html
Soylu'dan Özgür Turhan'a: Bu kişiyi komedyen diye şikayet etmek diğer komedyenlere saygısızlık olur
Soylu'dan Özgür Turhan'a: Bu kişiyi komedyen diye şikayet etmek diğer komedyenlere saygısızlık olur
Sputnik Türkiye
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında komedyen Özgür Turhan'ın sözlerine yanıt vererek, "Bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem, Nejat... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T14:36+0300
2024-04-07T14:36+0300
2024-04-07T14:47+0300
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Eski İçişleri Bakanı Soylu, komedyen Özgür Turhan'ın yakın zamanda gerçekleştirdiği standup sırasında söylediği sözlere yönelik tepki gösterdi. Soylu, "Bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem; Nejat Uygur, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal’a haksızlık ederim. Onun için şifa diliyorum" dedi. Soylu, X platformunda şöyle yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240227/suleyman-soylu-chp-standini-ziyaret-etti-siyasetin-nazireleri-vardir-1081157606.html
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süleyman soylu, ak parti, komedyen, uyuşturucu, bakan, içişleri bakanlığı, türkiye içişleri bakanlığı, gösteri, twitter
süleyman soylu, ak parti, komedyen, uyuşturucu, bakan, içişleri bakanlığı, türkiye içişleri bakanlığı, gösteri, twitter
Soylu'dan Özgür Turhan'a: Bu kişiyi komedyen diye şikayet etmek diğer komedyenlere saygısızlık olur
14:36 07.04.2024 (güncellendi: 14:47 07.04.2024)
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında komedyen Özgür Turhan'ın sözlerine yanıt vererek, "Bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem, Nejat Uygur, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal’a haksızlık ederim. Onun için şifa diliyorum" dedi.
Eski İçişleri Bakanı Soylu, komedyen Özgür Turhan'ın yakın zamanda gerçekleştirdiği standup sırasında söylediği sözlere yönelik tepki gösterdi. Soylu, "Bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem; Nejat Uygur, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal’a haksızlık ederim. Onun için şifa diliyorum" dedi.
Soylu, X platformunda şöyle yazdı:
Hayatım boyunca ülkeme ve milletime sadakatim dolayısıyla anti-emperyalist oldum ve olmaktan gurur duyarım.
Aylardır devlete, polise, jandarmaya ve bizlere yapılan bütün iftiraları seyredenlere, siyasi uzantısı belli güya komedyen veya fetödyen üzerinden sonuç alma, saldırarak sindirme gayretinde olanların saldırılarına neden olan tutumumu tekrar edeyim;
Amerika Gazze’de katildir. İsrail Gazze’de katildir. pkk-pyd teröristtir. İşbirlikçileri de teröristtir.
Bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem; Nejat Uygur, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal’a haksızlık ederim. Onun için şifa diliyorum.