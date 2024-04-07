https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/soyludan-ozgur-turhana-bu-kisiyi-komedyen-diye-sikayet-etmek-diger-komedyenlere-saygisizlik-olur-1082547235.html

Soylu'dan Özgür Turhan'a: Bu kişiyi komedyen diye şikayet etmek diğer komedyenlere saygısızlık olur

Soylu'dan Özgür Turhan'a: Bu kişiyi komedyen diye şikayet etmek diğer komedyenlere saygısızlık olur

Sputnik Türkiye

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında komedyen Özgür Turhan'ın sözlerine yanıt vererek, "Bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem, Nejat... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T14:36+0300

2024-04-07T14:36+0300

2024-04-07T14:47+0300

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süleyman soylu

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Eski İçişleri Bakanı Soylu, komedyen Özgür Turhan'ın yakın zamanda gerçekleştirdiği standup sırasında söylediği sözlere yönelik tepki gösterdi. Soylu, "Bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem; Nejat Uygur, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal’a haksızlık ederim. Onun için şifa diliyorum" dedi. Soylu, X platformunda şöyle yazdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240227/suleyman-soylu-chp-standini-ziyaret-etti-siyasetin-nazireleri-vardir-1081157606.html

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