https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/slovakyada-cumhurbaskani-seciminlerinde-pellegrini-lider-1082539279.html
Slovakya’da cumhurbaşkanı seçiminlerinde Pellegrini lider
Slovakya’da cumhurbaşkanı seçiminlerinde Pellegrini lider
Sputnik Türkiye
Slovakya’da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu Başbakan Robert Fico’nun desteklediği Meclis Başkanı Peter Pellegrini, resmi olmayan sonuçlara göre oyların... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T09:05+0300
2024-04-07T09:05+0300
2024-04-07T09:05+0300
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Yaklaşık 4.3 milyon seçmenin bulunduğu ülkede ilk turu 24 Mart’ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna kalan Meclis Başkanı Peter Pellegrini ile eski Diplomat Ivan Korkov, Slovakya'nın yeni cumhurbaşkanı olmak için yarıştı.Slovakya İstatistik Kurumunun paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 53.24'ünü alan Pellegrini, seçimin kazananı oldu.Seçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ının sandığa gittiği seçimde eski diplomat Korkov ise oyların yüzde 46.76'sını aldı.Bu sonuçlara göre 5 yıllık cumhurbaşkanlığı görevine Başbakan Fico’nun desteklediği Pellegrini seçilmiş oldu.Korkov, yenilgiyi kabullenerek seçimin kazananı Pellegrini’yi tebrik etti.Mevcut Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova da Pellegrini'yi arayarak seçim zaferinden dolayı kutladı.Bu arada Caputova, görevini 15 Haziran'da devredecek.Fico'nun eli güçlenecekUzmanlar, Ukrayna’daki savaşa ilişkin Pellegrini’nin Başbakan Fico ile benzer düşüncelere sahip olduğunu, onun Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Fico’nun elinin daha da güçlendiği görüşünü paylaşıyor.Ülkede geçtiğimiz yılın eylül ayında düzenlenen milletvekili seçimleri, Ukrayna’ya yardımları sorgulayan ve barış müzakerelerini destekleyen eski Başbakan Robert Fico'nun partisi Sosyal Demokrat Partisi’nin (SMER) liderliğiyle tamamlanmıştı.
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slovakya, robert fico, peter pellegrini, cumhurbaşkanlığı seçimi, ukrayna krizi, baltık ülkeleri, doğu avrupa, avrupa birliği
slovakya, robert fico, peter pellegrini, cumhurbaşkanlığı seçimi, ukrayna krizi, baltık ülkeleri, doğu avrupa, avrupa birliği
Slovakya’da cumhurbaşkanı seçiminlerinde Pellegrini lider
Slovakya’da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu Başbakan Robert Fico’nun desteklediği Meclis Başkanı Peter Pellegrini, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 53.24’nü alarak kazandı.
Yaklaşık 4.3 milyon seçmenin bulunduğu ülkede ilk turu 24 Mart’ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna kalan Meclis Başkanı Peter Pellegrini ile eski Diplomat Ivan Korkov, Slovakya'nın yeni cumhurbaşkanı olmak için yarıştı.
Slovakya İstatistik Kurumunun paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 53.24'ünü alan Pellegrini, seçimin kazananı oldu.
Seçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ının sandığa gittiği seçimde eski diplomat Korkov ise oyların yüzde 46.76'sını aldı.
Bu sonuçlara göre 5 yıllık cumhurbaşkanlığı görevine Başbakan Fico’nun desteklediği Pellegrini seçilmiş oldu.
Korkov, yenilgiyi kabullenerek seçimin kazananı Pellegrini’yi tebrik etti.
Mevcut Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova da Pellegrini'yi arayarak seçim zaferinden dolayı kutladı.
Bu arada Caputova, görevini 15 Haziran'da devredecek.
Uzmanlar, Ukrayna’daki savaşa ilişkin Pellegrini’nin Başbakan Fico ile benzer düşüncelere sahip olduğunu, onun Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Fico’nun elinin daha da güçlendiği görüşünü paylaşıyor.
Ülkede geçtiğimiz yılın eylül ayında düzenlenen milletvekili seçimleri, Ukrayna’ya yardımları sorgulayan ve barış müzakerelerini destekleyen eski Başbakan Robert Fico'nun partisi Sosyal Demokrat Partisi’nin (SMER) liderliğiyle tamamlanmıştı.