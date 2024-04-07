https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/sirp-yildizdan-yine-bir-triple-double-denver-32-sayi-farkla-kazandi--1082546430.html
Sırp yıldız Jokic'ten yine bir triple double: Denver, 32 sayı farkla kazandı
Sırp yıldız Jokic'ten yine bir triple double: Denver, 32 sayı farkla kazandı
Sputnik Türkiye
NBA'de Denver Nuggest'ta Nikola Jokic, 19 sayı, 14 ribaunt ve 11 sayı ile bu sezon 25'inci triple double'ını yaptı. 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T13:54+0300
2024-04-07T13:54+0300
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NBA'de Denver Nuggets, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 142-110 mağlup ederek Batı Konferansı'nda ilk sıraya yükseldi. Batı Konferansı'nda Nuggets, Hawks'ı 32 sayı farkla yendi.Nuggets'ta Nikola Jokic, 19 sayı, 14 ribaunt, 11 asist ile bu sezonki 25. 'triple-double'ını yaparken, Kentavious Caldwell-Pope da 24 sayıyla kendisi adına sezonun en yüksek sayısını kaydetti.Hawks'ta ise Clint Capela, 19 sayı, De'Andre Hunter ve Bogdan Bogdanovic ise 18'er sayı attı.Lebron'dan 'double double' Los Angeles Lakers, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 116-97 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.D'Angelo Russell, Lakers adına 28 sayıyla maçın en yüksek sayısına ulaşırken, takım arkadaşları LeBron James ve Anthony Davis ise 'double-double' yaparak Lakers'ı Batı Konferansı'nda 8. sıraya taşıdı.Lakers'ta James 24 sayı, 12 asist, Davis ise 22 sayı ve 13 ribauntla oynadı. Cleveland Cavaliers'ta Darius Garland'ın 26 sayısı galibiyet getirmek için yeterli olmadı.Gecenin sonuçları Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 116-97Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 113-103Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 96-116Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 142-110
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230522/nba-tarihinin-en-skorer-9-basketbolcusu-carmelo-anthony-emekli-oldu-1071414583.html
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nba, denver nuggets, denver, la lakers, lebron james, bogdan bogdanovic, basketbol, sırbistan
nba, denver nuggets, denver, la lakers, lebron james, bogdan bogdanovic, basketbol, sırbistan
Sırp yıldız Jokic'ten yine bir triple double: Denver, 32 sayı farkla kazandı
13:54 07.04.2024 (güncellendi: 13:57 07.04.2024)
NBA'de Denver Nuggest'ta Nikola Jokic, 19 sayı, 14 ribaunt ve 11 sayı ile bu sezon 25'inci triple double'ını yaptı.
NBA'de Denver Nuggets, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 142-110 mağlup ederek Batı Konferansı'nda ilk sıraya yükseldi. Batı Konferansı'nda Nuggets, Hawks'ı 32 sayı farkla yendi.
Nuggets'ta Nikola Jokic, 19 sayı, 14 ribaunt, 11 asist ile bu sezonki 25. 'triple-double'ını yaparken, Kentavious Caldwell-Pope da 24 sayıyla kendisi adına sezonun en yüksek sayısını kaydetti.
Hawks'ta ise Clint Capela, 19 sayı, De'Andre Hunter ve Bogdan Bogdanovic ise 18'er sayı attı.
Lebron'dan 'double double'
Los Angeles Lakers, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 116-97 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.
D'Angelo Russell, Lakers adına 28 sayıyla maçın en yüksek sayısına ulaşırken, takım arkadaşları LeBron James ve Anthony Davis ise 'double-double' yaparak Lakers'ı Batı Konferansı'nda 8. sıraya taşıdı.
Lakers'ta James 24 sayı, 12 asist, Davis ise 22 sayı ve 13 ribauntla oynadı. Cleveland Cavaliers'ta Darius Garland'ın 26 sayısı galibiyet getirmek için yeterli olmadı.
Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 116-97
Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 113-103
Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 96-116
Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 142-110