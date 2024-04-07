https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/sirp-yildizdan-yine-bir-triple-double-denver-32-sayi-farkla-kazandi--1082546430.html

Sırp yıldız Jokic'ten yine bir triple double: Denver, 32 sayı farkla kazandı

Sırp yıldız Jokic'ten yine bir triple double: Denver, 32 sayı farkla kazandı

Sputnik Türkiye

NBA'de Denver Nuggest'ta Nikola Jokic, 19 sayı, 14 ribaunt ve 11 sayı ile bu sezon 25'inci triple double'ını yaptı. 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T13:54+0300

2024-04-07T13:54+0300

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NBA'de Denver Nuggets, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 142-110 mağlup ederek Batı Konferansı'nda ilk sıraya yükseldi. Batı Konferansı'nda Nuggets, Hawks'ı 32 sayı farkla yendi.Nuggets'ta Nikola Jokic, 19 sayı, 14 ribaunt, 11 asist ile bu sezonki 25. 'triple-double'ını yaparken, Kentavious Caldwell-Pope da 24 sayıyla kendisi adına sezonun en yüksek sayısını kaydetti.Hawks'ta ise Clint Capela, 19 sayı, De'Andre Hunter ve Bogdan Bogdanovic ise 18'er sayı attı.Lebron'dan 'double double' Los Angeles Lakers, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 116-97 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.D'Angelo Russell, Lakers adına 28 sayıyla maçın en yüksek sayısına ulaşırken, takım arkadaşları LeBron James ve Anthony Davis ise 'double-double' yaparak Lakers'ı Batı Konferansı'nda 8. sıraya taşıdı.Lakers'ta James 24 sayı, 12 asist, Davis ise 22 sayı ve 13 ribauntla oynadı. Cleveland Cavaliers'ta Darius Garland'ın 26 sayısı galibiyet getirmek için yeterli olmadı.Gecenin sonuçları Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 116-97Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 113-103Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 96-116Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 142-110

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230522/nba-tarihinin-en-skorer-9-basketbolcusu-carmelo-anthony-emekli-oldu-1071414583.html

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