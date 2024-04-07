https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/papa-ortadogu-ve-ukraynada-baris-icin-muzakere-cagrisinda-bulundu-1082550865.html

Papa, Ortadoğu ve Ukrayna'da barış için müzakere çağrısında bulundu

Papa, Ortadoğu ve Ukrayna'da barış için müzakere çağrısında bulundu

Sputnik Türkiye

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, liderlere, Ortadoğu ve Ukrayna'da barışa giden yolu müzakere etmeleri çağrısında bulundu. 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T16:44+0300

2024-04-07T16:44+0300

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Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, buradaki konuşmasında, inananları barış için dua etmeye davet etti.Papa Franciscus, "Özellikle zulme uğrayan Filistin ve İsrail'de adil ve kalıcı barışa yönelik dualarımız boşa çıkmasın" ifadelerini kullandı.Katoliklerin ruhani lideri, Tanrı'dan gerilimi düşürmek ve müzakereleri mümkün kılmak için çalışanları teşvik etmesi temennisini dile getirerek, "Rabbim, liderlere bir süreliğine durup müzakere yapma, müzakere etme yeteneği versin" diye konuştu.Bu arada, Papa Franciscus, 3 Nisan'daki genel kabul oturumunda da Gazze için acil ateşkes çağrısını yinelemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240331/papadan-paskalya-mesajinda-gazzede-ateskes-vurgusu-1082285347.html

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