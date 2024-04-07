https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/otoyolda-yolculuk-edenlere-flamingolar-eslik-ediyor-1082545261.html

Otoyolda yolculuk edenlere flamingolar eşlik ediyor

Otoyolda yolculuk edenlere flamingolar eşlik ediyor

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki göletler göç yolculuğundaki flamingolara ev sahipliği yaptı. 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T13:03+0300

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2024-04-07T13:03+0300

multimedya

flamingo

ankara

ankara-niğde otoyolu

otoyol

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan göletleri yaşam alanı olarak kullanan flamingolar, göç vaktinin gelmesiyle birlikte yeniden Ankara göletlerindeki yerlerini aldı. Ankara-Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı kısmında kalan Göl Ovası Viyadüğü'nün hemen yanındaki Karagedik çayırında ve sulak alanlarda konaklayan flamingolar renk cümbüşü oluşturuyor ve yoldan geçenlere güzel bir manzara sunuyor.

ankara

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Sputnik Türkiye

flamingo, ankara, ankara-niğde otoyolu, otoyol, фото