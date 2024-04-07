https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/krasnodar-bolgesinde-depolarda-meydana-gelen-yangin-kontrol-altina-alindi-1082558548.html
Krasnodar bölgesinde depolarda meydana gelen yangın kontrol altına alındı
Krasnodar bölgesinde depolarda meydana gelen yangın kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Krasnodar bölgesinde yer alan depolarda 1.8 bin metrekareye yayılan yangın meydana geldiğini, itfaiye ekiplerinin müdahalesi... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T23:26+0300
2024-04-07T23:26+0300
2024-04-07T23:26+0300
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Krasnodar bölgesinde yer alan depolarda çıkan yangın 1.8 bin metrekareye yayıldı, ayakkabı imalatında kullanılan malzemelerin muhafaza edildiği 2 deponun yandığı ifade edildi.Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı 67 uzmanın ve 20 özel aracın yangına müdahale ettiğine dikkat çekilen açıklamada, daha sonra yangının kontrol altına alındığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230719/rusya-turkiyede-gorev-yapacak-2-amfibi-yangin-sondurme-ucagi-gonderdi-1073686087.html
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rusya, yangın, krasnodar
Krasnodar bölgesinde depolarda meydana gelen yangın kontrol altına alındı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Krasnodar bölgesinde yer alan depolarda 1.8 bin metrekareye yayılan yangın meydana geldiğini, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Krasnodar bölgesinde yer alan depolarda çıkan yangın 1.8 bin metrekareye yayıldı, ayakkabı imalatında kullanılan malzemelerin muhafaza edildiği 2 deponun yandığı ifade edildi.
Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı 67 uzmanın ve 20 özel aracın yangına müdahale ettiğine dikkat çekilen açıklamada, daha sonra yangının kontrol altına alındığı vurgulandı.