https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/japon-cizgi-roman-serisi-kaptan-tsubasa-emekli-oluyor-1082538310.html
Japon çizgi roman serisi ‘Kaptan Tsubasa’ emekli oluyor
Japon çizgi roman serisi ‘Kaptan Tsubasa’ emekli oluyor
Sputnik Türkiye
1981’de yaratıldıktan sonra tüm dünyayı saran Japon çizgi roman (manga) serisi ‘Kaptan Tsubasa’, yazarı Takahaşi Yoiçi'nin emekli olacağını duyurmasıyla 43... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T08:41+0300
2024-04-07T08:41+0300
2024-04-07T08:41+0300
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captain tsubasa: rise of new champions
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Resmi Kyodo ajansının haberine göre, ‘Kaptan Tsubasa’nın yazarı 63 yaşındaki Takahaşi, emekli olacağını duyururken, ancak manga dünyasında üretken faaliyetlerini’ sürdüreceğini açıkladı."Hala illüstrasyon çizmeyi ve hikayeler düşünmeyi seviyorum" ifadesini kullanan Takahaşi, Kaptan Tsubasa karakteri üzerine hikayeler planlayacağını söyledi.Devlet televizyonu NHK, küresel düzeyde popüler kabul edilen çizgi roman serisinin 43 yıl boyunca 50'den fazla ülkede 90 milyonu aşkın satıldığını bildirdi.Geçen hafta içi okuyucuyla buluşan serinin son ürünü "Kaptan Tsubasa Yükselen Güneş", Japon karakterin, 23 yaş altı ulusal futbol takımındaki serüvenini anlatıyordu.Takahaşi, Ocak 2024'teki açıklamasında, kendisindeki fiziksel güç kaybı ile çizgi roman piyasasının dijitalleşmesi gerekçeleriyle diziyi sonlandıracağını duyurmuştu.Kaptan Tsubasa çizgi roman serisinin ilki 1981 yılında haftalık yayımlanan 'Shukan Shonen Jump' dergisinde yayımlanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230607/ab-mahkemesinden-batman-karari-baskalari-kullanamayacak-1072132941.html
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japonya, çizgi film, çizgi roman, manga, futbol, dünya, kaptan tsubasa, tsubasa, captain tsubasa: rise of new champions
japonya, çizgi film, çizgi roman, manga, futbol, dünya, kaptan tsubasa, tsubasa, captain tsubasa: rise of new champions
Japon çizgi roman serisi ‘Kaptan Tsubasa’ emekli oluyor
1981’de yaratıldıktan sonra tüm dünyayı saran Japon çizgi roman (manga) serisi ‘Kaptan Tsubasa’, yazarı Takahaşi Yoiçi'nin emekli olacağını duyurmasıyla 43 yıllık serüveninin sonuna geldi.
Resmi Kyodo ajansının haberine göre, ‘Kaptan Tsubasa’nın yazarı 63 yaşındaki Takahaşi, emekli olacağını duyururken, ancak manga dünyasında üretken faaliyetlerini’ sürdüreceğini açıkladı.
"Hala illüstrasyon çizmeyi ve hikayeler düşünmeyi seviyorum" ifadesini kullanan Takahaşi, Kaptan Tsubasa karakteri üzerine hikayeler planlayacağını söyledi.
Devlet televizyonu NHK, küresel düzeyde popüler kabul edilen çizgi roman serisinin 43 yıl boyunca 50'den fazla ülkede 90 milyonu aşkın satıldığını bildirdi.
Geçen hafta içi okuyucuyla buluşan serinin son ürünü "Kaptan Tsubasa Yükselen Güneş", Japon karakterin, 23 yaş altı ulusal futbol takımındaki serüvenini anlatıyordu.
Takahaşi, Ocak 2024'teki açıklamasında, kendisindeki fiziksel güç kaybı ile çizgi roman piyasasının dijitalleşmesi gerekçeleriyle diziyi sonlandıracağını duyurmuştu.
Kaptan Tsubasa çizgi roman serisinin ilki 1981 yılında haftalık yayımlanan 'Shukan Shonen Jump' dergisinde yayımlanmıştı.