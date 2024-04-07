https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/istanbulda-voleybol-macinin-ardindan-galatasarayli-baba-ve-kizina-saldiri-7-fanatik-yakalandi-1082556268.html

İstanbul'da voleybol maçının ardından Galatasaraylı baba ve kızına saldırı: 7 fanatik yakalandı

İstanbul'da voleybol maçının ardından Galatasaraylı baba ve kızına saldırı: 7 fanatik yakalandı

Sputnik Türkiye

Üsküdar Burhanfelek Spor Salonu’nda oynanan voleybol maçının ardından, ellerinde Galatasaray’a ait pankart ve bayrak bulunan baba ile kıza saldırarak darp eden... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T20:57+0300

2024-04-07T20:57+0300

2024-04-07T20:57+0300

türkiye

galatasaray

saldırı

taraftar

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Üsküdar Burhanfelek Spor Salonu'nda 5 Nisan tarihinde saat 17.00 sıralarında oynanan Galatasaray Daikin- Nilüfer Belediyesi voleybol müsabakası sonrasında ellerinde Galatasaray’a ait pankart ve bayrak bulunan U.İ ile kızı E.N.İ ve arkadaşı K.M. darp edildi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Olay günü U.İ. isimli şahsın, küçük kızı E.N.İ. ve arkadaşı K.M. ile maç bitiminde, saat 19.30 sıralarında spor salonunun bahçesine çıktıklarını, yolun karşısından gelen şahısların, U.İ. isimli şahsa saldırıp darp ederek elinde bulunan poşetin içerisindeki Galatasaray'a ait pankart ve bayrakları aldıklarını belirledi. Yaşı küçük E.N.İ.'ye tekme attıkları, emniyet görevlilerini görünce olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.Olayı örgütleyen H.B.A, M.B.Ö. isimli şahıslar ile olayda bulunan M.T.P, M.Ö, Y.B, A.Y. ve S.K.E. isimli şahıslar tespit edilerek yakalandı. Şahısların yapılan sorgulamasında, Y.B.’nin ‘mala zarar vermek’ suçundan, M.B.Ö.'nün ‘dolandırıcılık’ suçundan 5 adet suç kayıtları olduğu tespit edildi.Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Yağma”, “Kasten Yaralama” ve “6222 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kalabalık bir grubun baba ve kızına saldırdıkları, baba U.İ.’yi darp ederek yere düşürdükleri ve elinde bulunan Galatasaray'a ait pankart ve bayrakları aldıkları görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/galatasaray-uyesine-saldiri-40-kisi-1-kisiye-saldirdi--1082524092.html

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