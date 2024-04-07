https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/gunes-tutulmasi-hangi-ulkelerde-gorulebilecek-turkiyeden-gorulecek-mi-1082553361.html
Güneş tutulması hangi ülkelerde görülebilecek, Türkiye'den görülecek mi?
Güneş tutulması hangi ülkelerde görülebilecek, Türkiye'den görülecek mi?
Sputnik Türkiye
Yılın ilk tam Güneş tutulması 8 Nisan'da ABD'de 13 eyalette yüzlerce şehir ve küçük kasabadan gözlemlenebilecek. 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T18:09+0300
2024-04-07T18:09+0300
2024-04-07T18:09+0300
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USA Today'in haberine göre, birçok insan, 8 Nisan'da yılın ilk tam Güneş tutulmasına tanıklık edecek.Tutulma, Meksika, ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde yaklaşık 186 kilometre genişliğinde bir yol izleyecek.Güneş tutulması nasıl oluşur?Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulması, sadece ABD'de 13 eyalette yüzlerce şehir ve küçük kasabadan gözlemlenebilecek.Güneş tutulmasına tanıklık etmek isteyen birçok insan tutulmanın görülebileceği bölgelere akın ediyor.Güneş tutulması hangi ülkelerden görülecek?ABD'de güneş tutulmasının gözlemleneceği eyaletlerdeki konaklama rezervasyonlarının yüzde 90’ı aştığı ifade ediliyor.Dallas, Idabel, Littler Rock, Poplar Bluff, Paducah, Carbodale, Evansville, Cleveland, Erie, Buffalo, Burlington, Lancaster ve Caribou tutulmanın gözlemlenebileceği şehirlerin başında geliyor.Güneş tutulması ne kadar sürecek?Tutulmanın etkisi bazı bölgelerde saniyeler sürerken bazı bölgelerde 4 dakikayı aşacak.Güneş tutulması nasıl izlenir?Doğrudan güneş ışınlarına bakmak göz sağlığı için zararlı olabileceğinden, tutulmayı gözlemlemek için kızılötesi ve ultraviyole ışığı engelleyen sertifikalı Güneş tutulması gözlüklerinin kullanılması öneriliyor.Türkiye'den görülecek mi?Tutulma Türkiye'den görülemeyecek.NASA, saat 20:00 TSİ'den başlayarak, çeşitli şehirlerden çevrimiçi olarak ve NASA TV'de birkaç saatlik canlı yayın sunacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230420/hibrit-gunes-tutulmasi-avustralyanin-exmouth-kasabasinda-tarihi-bir-gun--1069953365.html
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güneş tutulması nasıl oluşur?,güneş tutulması hangi ülkelerden görülecek?,güneş tutulması hangi ülkelerden görülecek,güneş tutulması nasıl izlenir,güneş tutulması,güneş tutulması 2024,güneş tutulması ne zaman,güneş tutulması saat kaçta
Güneş tutulması hangi ülkelerde görülebilecek, Türkiye'den görülecek mi?
Yılın ilk tam Güneş tutulması 8 Nisan'da ABD'de 13 eyalette yüzlerce şehir ve küçük kasabadan gözlemlenebilecek.
USA Today'in haberine göre, birçok insan, 8 Nisan'da yılın ilk tam Güneş tutulmasına tanıklık edecek.
Tutulma, Meksika, ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde yaklaşık 186 kilometre genişliğinde bir yol izleyecek.
Güneş tutulması nasıl oluşur?
Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulması, sadece ABD'de 13 eyalette yüzlerce şehir ve küçük kasabadan gözlemlenebilecek.
Güneş tutulmasına tanıklık etmek isteyen birçok insan tutulmanın görülebileceği bölgelere akın ediyor.
Güneş tutulması hangi ülkelerden görülecek?
ABD'de güneş tutulmasının gözlemleneceği eyaletlerdeki konaklama rezervasyonlarının yüzde 90’ı aştığı ifade ediliyor.
Dallas, Idabel, Littler Rock, Poplar Bluff, Paducah, Carbodale, Evansville, Cleveland, Erie, Buffalo, Burlington, Lancaster ve Caribou tutulmanın gözlemlenebileceği şehirlerin başında geliyor.
Güneş tutulması ne kadar sürecek?
Tutulmanın etkisi bazı bölgelerde saniyeler sürerken bazı bölgelerde 4 dakikayı aşacak.
Güneş tutulması nasıl izlenir?
Doğrudan güneş ışınlarına bakmak göz sağlığı için zararlı olabileceğinden, tutulmayı gözlemlemek için kızılötesi ve ultraviyole ışığı engelleyen sertifikalı Güneş tutulması gözlüklerinin kullanılması öneriliyor.
Türkiye'den görülecek mi?
Tutulma Türkiye'den görülemeyecek.
NASA, saat 20:00 TSİ'den başlayarak, çeşitli şehirlerden çevrimiçi olarak ve NASA TV'de birkaç saatlik canlı yayın sunacak.