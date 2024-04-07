Evinin üzerine Icardi'nin adını yazdırdı: Fotoğraf milyonlara ulaştı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılınç'ın gönül verdiği takımın renklerine boyadığı, Arjantinli milli sporcu Mauro Icardi'nin ismini yazdırdığı evinin fotoğrafını dünyada milyonlara ulaştı.
Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılınç, sarı-kırmızıya boyadığı evine Arjantinli milli yıldız Mauro Icardi'nin ismini yazdırdı. Icardi, evin fotoğrafını 11. milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından hikaye olarak paylaştı.
© AA / Ömer Yasin ErginSilvan ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılınç, gönül verdiği takımın renklerine boyadığı evine Arjantinli milli yıldız Mauro Icardi'nin ismini yazdırdı
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© AA / Ömer Yasin Ergin
Silvan ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılınç, gönül verdiği takımın renklerine boyadığı evine Arjantinli milli yıldız Mauro Icardi'nin ismini yazdırdı
© AA / Ömer Yasin ErginFanatik taraftar, hayalini gerçekleştirdiği evinin görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşınca, Mauro Icardi de evin fotoğrafını 11.8 milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından, "Minik aslanlar büyüyor" notu ile hikaye (story) olarak paylaştı.
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© AA / Ömer Yasin Ergin
Fanatik taraftar, hayalini gerçekleştirdiği evinin görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşınca, Mauro Icardi de evin fotoğrafını 11.8 milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından, "Minik aslanlar büyüyor" notu ile hikaye (story) olarak paylaştı.
© AA / Ömer Yasin ErginGalatasaray maçlarını hiç kaçırmadığını anlatan Keskinkılınç, şöyle konuştu: "Küçüklüğümden bu yana Galatasaray sevdası var. Bir hayalim vardı, o da bir gün evim olursa Galatasaray renklerine boyamaktı. Allah'a şükürler olsun ki evim oldu ve ben de Galatasaray renklerine boyadım, Icardi'nin ismini yazdım. Bundan dolayı kendimle ve Galatasaray ile gurur duyuyorum."
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© AA / Ömer Yasin Ergin
Galatasaray maçlarını hiç kaçırmadığını anlatan Keskinkılınç, şöyle konuştu: "Küçüklüğümden bu yana Galatasaray sevdası var. Bir hayalim vardı, o da bir gün evim olursa Galatasaray renklerine boyamaktı. Allah'a şükürler olsun ki evim oldu ve ben de Galatasaray renklerine boyadım, Icardi'nin ismini yazdım. Bundan dolayı kendimle ve Galatasaray ile gurur duyuyorum."
© AA / Ömer Yasin ErginEvi tamamladıktan sonra çektiği görüntüleri arkadaşlarına gönderdiğini, sosyal medya hesabından da paylaştığını ifade eden Keskinkılınç, Galatasaray'a duyduğu sevginin kelimelerle anlatılmayacak kadar büyük olduğunu aktardı.
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© AA / Ömer Yasin Ergin
Evi tamamladıktan sonra çektiği görüntüleri arkadaşlarına gönderdiğini, sosyal medya hesabından da paylaştığını ifade eden Keskinkılınç, Galatasaray'a duyduğu sevginin kelimelerle anlatılmayacak kadar büyük olduğunu aktardı.
© AA / Ömer Yasin ErginKeskinkılıç, Icardi'yi çok sevdiğini ifade ederek, "Kendisini köyümüze (kırsal mahalle) bekliyorum. Icardi kendi sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı için çok mutlu oldum. Bu sayede köyümün ve Diyarbakır'ın ismi milyonlarca kişiye ulaştı. Bir hayalim de arenanın ortasında Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirmek" diye konuştu.
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© AA / Ömer Yasin Ergin
Keskinkılıç, Icardi'yi çok sevdiğini ifade ederek, "Kendisini köyümüze (kırsal mahalle) bekliyorum. Icardi kendi sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı için çok mutlu oldum. Bu sayede köyümün ve Diyarbakır'ın ismi milyonlarca kişiye ulaştı. Bir hayalim de arenanın ortasında Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirmek" diye konuştu.
© AA / Ömer Yasin ErginEvinin çok ilgi gördüğünü belirten Keskinkılınç, mahalleye gelenlerin evinin önünde fotoğraf çektirdiğini sözlerine ekledi.
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© AA / Ömer Yasin Ergin
Evinin çok ilgi gördüğünü belirten Keskinkılınç, mahalleye gelenlerin evinin önünde fotoğraf çektirdiğini sözlerine ekledi.