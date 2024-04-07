Evinin üzerine Icardi'nin adını yazdırdı: Fotoğraf milyonlara ulaştı

© AA / Ömer Yasin Ergin Galatasaray maçlarını hiç kaçırmadığını anlatan Keskinkılınç, şöyle konuştu: "Küçüklüğümden bu yana Galatasaray sevdası var. Bir hayalim vardı, o da bir gün evim olursa Galatasaray renklerine boyamaktı. Allah'a şükürler olsun ki evim oldu ve ben de Galatasaray renklerine boyadım, Icardi'nin ismini yazdım. Bundan dolayı kendimle ve Galatasaray ile gurur duyuyorum."