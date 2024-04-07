https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/eski-sansolye-schroderden-ukrayna-konusunda-scholz-ve-partisine-elestiri-1082548859.html

Eski Şansölye Schröder’den Ukrayna konusunda Scholz ve partisine eleştiri

Eski Şansölye Schröder’den Ukrayna konusunda Scholz ve partisine eleştiri

Sputnik Türkiye

Eski Şansölye Gerhard Schröder, mevcut başbakan Scholz’un partisi Sosyal Demokrat Partisi’nin (SDP) Ukrayna'daki ihtilafın çözümü için diplomatik seçenekler... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T15:44+0300

2024-04-07T15:44+0300

2024-04-07T15:44+0300

dünya

almanya

gerhard schröder

şansölye

olaf scholz

ukrayna

ukrayna krizi

yeşiller ve sosyal demokrat parti

sosyal demokrat parti (spd)

rusya

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Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, Sosyal Demokrat Partisi’nin olumsuz anket sonuçları dikkate alındığında yanlış siyasi yol izlediğinin belli olduğunu söylerken, “Beni asıl üzen ise mevcut liderlerin taşralılığı. Bu parti artık SPD değil. Eğer reytinglerim yüzde 15'te olsaydı derhal istifa ederdim” diye konuştu.Rusya ile olan iş bağlantıları ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dostluğu nedeniyle partisi tarafından eleştirilen Schröder, SPD'nin eskiden çalışan orta sınıfın isteklerine odaklanan bir parti olduğunu hatırlattığı demecinde, “Bugün ise daha çok refah içinde yaşayanları düşünüyor. Birçok insan Berlin'in daha çok cinsiyet değişikliği, esrar ve benzeri konularla ilgilendiği izlenimine sahip. Benim partim yönünü kaybetti” ifadelerini kullandı.Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümü için diplomatik seçenekler üzerinde çalışırken daha aktif olması gerektiğine değinen Schröder, diplomatik çözüm uğruna çatışmanın dondurulmasından yana olan parlamento grubu başkanı Rolf Mützenich'in çalışmalarına dikkat çekti.Bu yöndeki çalışmaların, SPD'nin savaş karşıtı bir parti olarak güvenilirliğini yeniden kazanmasını sağlayacağına vurgu yapan eski Şansölye, sadece Almanya’nın değil Fransa’nın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile barış görüşmeleri yapılmasından yana olması gerektiğinin altını çizdiği demecini, “Putin'in de bununla (Ukrayna'daki ihtilafın diplomatik yollardan çözülmesi) ilgilendiğine kesinlikle inanıyorum" diyerek sonlandırdı.Almanya'da iktidardaki Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) de içerisinde bulunduğu koalisyon hükümeti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'den oluşuyor.Öte yandan geçtiğimiz yılın aralık ayında Almanya’da yapılan yeni bir ankete göre, ülkedeki seçmenlerin yüzde 74’ü Olaf Scholz’un politikalarını onaylamıyor.YouGov tarafından yapılan bir kamuoyu anketinde, Almanların yüzde 74’ünün Olaf Scholz’un politikalarını beğenmediği ortaya çıktı. Yine bir farklı ankete göre, halkın yüzde 73’ü de koalisyon hükümetinden memnun değil. Bu oranın koalisyon hükümetinin başa geldiğinden beri en düşük seviyede olduğu açıklanıyor.Bu yılın ocak ayında Alman kamuoyu araştırma enstitüsü INSA’nın yaptığı bir araştırmanın sonuçları ise, Alman halkının yüzde 64.3’ünün Başbakan görevinde Olaf Scholz’un yerinde şu anki Savunma Bakanı Boris Pistorius’u görmek istediklerini ortaya koyuyor.Rusya'dan ucuz doğalgazı reddedip ülkeyi ekonomik resesyona sokarak halkın güvenini kaybeden Olaf Scholz’un erken istifasını sunabileceği iddia edilirken, mevcut Savunma Bakanı Boris Pistorius’un Scholz'un yerini alabileceği Batı medyasında belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240325/eski-avusturya-disisleri-bakani-kneissl-avrupayi-cocuklar-yonetiyor-1082035290.html

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almanya, gerhard schröder, şansölye, olaf scholz, ukrayna, ukrayna krizi, yeşiller ve sosyal demokrat parti, sosyal demokrat parti (spd), rusya, vladimir putin