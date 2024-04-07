Eski Şansölye Schröder’den Ukrayna konusunda Scholz ve partisine eleştiri

Türkiye
Rosatom: Zaporojye NGS benzeri görülmemiş İHA saldırısına maruz kaldı santralin 3 çalışanı yaralandı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Eski istihbaratçıdan kritik tarih açıklaması: Rejim düşüyor mu?
07:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: İsrail, savaş çıkarmak istiyor
07:13
2 dk
SESLİ HABER
Sputnik, teröristlerin olası kripto cüzdanına ulaştı
07:21
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
10 dk
SESLİ HABER
Birleşmiş Milletler’e ‘seçime karışma girişimini kınayın’ çağrısı
07:49
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Türk havayolu şirketine uçuş yasağı getirmesi sonrası Rusya'dan açıklama
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Makine Mühendisi Gürdallar: Kâr hırsı eğlence merkezindeki yangının boyutunu artırdı
08:13
4 dk
SESLİ HABER
ABD Medyası: Havana Sendromunun arkasında Rusya var
08:28
2 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Zelenskiy itirafı
08:39
1 dk
SESLİ HABER
İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan Gazze itirafı
09:00
3 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
20. yüzyıl müziğinin en etkili ismi Igor Stravinsky kimdir?
09:15
6 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den itiraf: Ukrayna ordusu sürekli geri çekilecek
09:31
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon yetkilisi: Ukrayna kaybedebilir
09:41
1 dk
SESLİ HABER
Radikal ordu adımı: Baştan aşağı reform edilecek
09:52
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Anadolu Ajansı nasıl kuruldu?
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
İstanbul'da yangın faciası: Yangınların hızla büyümesi nasıl engellenir?
10:11
4 dk
SESLİ HABER
Nato Yetkilisi: Rusya'nın saldırı planladığına dair emare yok
10:26
2 dk
SESLİ HABER
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı’ndan Rus atletlerle ilgili itiraf
10:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD, Pasifik’e füze yerleştirecek
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın NATO’ya katılma fikri ‘nükleer felaket filmi’ne benzetildi
11:34
1 dk
SESLİ HABER
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'ABD çıkışı': Gazetecileri ajan olarak kullanıyor
11:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’den silahlı çatışma tahmini
12:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD, saldırıda şüpheli duruma düşme riskiyle karşı karşıya’
16:09
3 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat değerlendirdi: Bu Avrupa’daki durumu tamamen bozar
16:23
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski ABD Deniz Piyadeleri subayı: Ukrayna lehine durum değişmeyecek
17:09
1 dk
SESLİ HABER
NATO’da bazı bakanlar Ukrayna’yı duyunca gözlerini devirdi
17:19
3 dk
SESLİ HABER
Görüşmeye geç kalan Biden’in yüzünde ilginç izler görüldü
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
'ABD, Zelenskiy'i uyarmıştı'
18:51
2 dk
SESLİ HABER
ABD'den Ukrayna'ya kötü haber: Kiev davet edilmeyecek
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus seçimlerini izleyen yabancı gözlemci: Olumlu görüşlerim yüzünden tehdit ediliyorum
20:13
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna kansere yol açan ilacın denendiği test alanı haline geldi
21:00
4 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD’nin çifte standartları norm haline geldi
21:15
4 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: NATO’nun meşru bir nedeni yok
21:43
2 dk
SESLİ HABER
Seferberliğe tabi olan kişiler için alt yaş sınırı düşürüldü
21:51
3 dk
SESLİ HABER
NATO'nun yeni genişleme dalgası için Hawaii iddiası
22:13
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna kansere yol açan ilacın denendiği test alanı haline geldi
00:00
4 dk
SESLİ HABER
Birleşmiş Milletler’e ‘seçime karışma girişimini kınayın’ çağrısı
00:15
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD, saldırıda şüpheli duruma düşme riskiyle karşı karşıya’
00:29
3 dk
SESLİ HABER
Eski ABD Deniz Piyadeleri subayı: Ukrayna lehine durum değişmeyecek
01:00
1 dk
SESLİ HABER
Radikal ordu adımı: Baştan aşağı reform edilecek
01:14
1 dk
SESLİ HABER
Görüşmeye geç kalan Biden’in yüzünde ilginç izler görüldü
01:26
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den itiraf: Ukrayna ordusu sürekli geri çekilecek
02:14
1 dk
SESLİ HABER
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'ABD çıkışı': Gazetecileri ajan olarak kullanıyor
02:29
2 dk
SESLİ HABER
Eski istihbaratçıdan kritik tarih açıklaması: Rejim düşüyor mu?
03:00
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Türk havayolu şirketine uçuş yasağı getirmesi sonrası Rusya'dan açıklama
03:12
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den silahlı çatışma tahmini
03:25
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: İsrail, savaş çıkarmak istiyor
03:38
2 dk
SESLİ HABER
NATO'nun yeni genişleme dalgası için Hawaii iddiası
04:00
2 dk
SESLİ HABER
Sputnik, teröristlerin olası kripto cüzdanına ulaştı
04:12
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon yetkilisi: Ukrayna kaybedebilir
04:27
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Baas Partisi kurulurken neler oldu?
10:13
4 dk
SESLİ HABER
'ABD, Zelenskiy'i uyarmıştı'
10:30
2 dk
SESLİ HABER
NATO’da bazı bakanlar Ukrayna’yı duyunca gözlerini devirdi
10:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD’nin çifte standartları norm haline geldi
11:11
4 dk
SESLİ HABER
ABD Medyası: Havana Sendromunun arkasında Rusya var
11:26
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın NATO’ya katılma fikri ‘nükleer felaket filmi’ne benzetildi
11:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Seferberliğe tabi olan kişiler için alt yaş sınırı düşürüldü
12:09
3 dk
SESLİ HABER
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı’ndan Rus atletlerle ilgili itiraf
12:21
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan Gazze itirafı
12:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
Canlı
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Canlı
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Zelenskiy itirafı
18:24
1 dk
ÖZEL HABER
Makine Mühendisi Gürdallar: Kâr hırsı eğlence merkezindeki yangının boyutunu artırdı
18:49
4 dk
SESLİ HABER
Nato Yetkilisi: Rusya'nın saldırı planladığına dair emare yok
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat değerlendirdi: Bu Avrupa’daki durumu tamamen bozar
20:14
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Pasifik’e füze yerleştirecek
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Rus seçimlerini izleyen yabancı gözlemci: Olumlu görüşlerim yüzünden tehdit ediliyorum
20:43
1 dk
SESLİ HABER
ABD'den Ukrayna'ya kötü haber: Kiev davet edilmeyecek
20:52
1 dk
ÖZEL HABER
İstanbul'da yangın faciası: Yangınların hızla büyümesi nasıl engellenir?
21:15
4 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Zelenskiy itirafı
21:44
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: NATO’nun meşru bir nedeni yok
22:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/eski-sansolye-schroderden-ukrayna-konusunda-scholz-ve-partisine-elestiri-1082548859.html
Eski Şansölye Schröder’den Ukrayna konusunda Scholz ve partisine eleştiri
Eski Şansölye Schröder’den Ukrayna konusunda Scholz ve partisine eleştiri
Sputnik Türkiye
Eski Şansölye Gerhard Schröder, mevcut başbakan Scholz’un partisi Sosyal Demokrat Partisi’nin (SDP) Ukrayna'daki ihtilafın çözümü için diplomatik seçenekler... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T15:44+0300
2024-04-07T15:44+0300
dünya
almanya
gerhard schröder
şansölye
olaf scholz
ukrayna
ukrayna krizi
yeşiller ve sosyal demokrat parti
sosyal demokrat parti (spd)
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/07/1082548702_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_af33ea147fc7c524a471e979a6d8a3c3.jpg
Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, Sosyal Demokrat Partisi’nin olumsuz anket sonuçları dikkate alındığında yanlış siyasi yol izlediğinin belli olduğunu söylerken, “Beni asıl üzen ise mevcut liderlerin taşralılığı. Bu parti artık SPD değil. Eğer reytinglerim yüzde 15'te olsaydı derhal istifa ederdim” diye konuştu.Rusya ile olan iş bağlantıları ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dostluğu nedeniyle partisi tarafından eleştirilen Schröder, SPD'nin eskiden çalışan orta sınıfın isteklerine odaklanan bir parti olduğunu hatırlattığı demecinde, “Bugün ise daha çok refah içinde yaşayanları düşünüyor. Birçok insan Berlin'in daha çok cinsiyet değişikliği, esrar ve benzeri konularla ilgilendiği izlenimine sahip. Benim partim yönünü kaybetti” ifadelerini kullandı.Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümü için diplomatik seçenekler üzerinde çalışırken daha aktif olması gerektiğine değinen Schröder, diplomatik çözüm uğruna çatışmanın dondurulmasından yana olan parlamento grubu başkanı Rolf Mützenich'in çalışmalarına dikkat çekti.Bu yöndeki çalışmaların, SPD'nin savaş karşıtı bir parti olarak güvenilirliğini yeniden kazanmasını sağlayacağına vurgu yapan eski Şansölye, sadece Almanya’nın değil Fransa’nın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile barış görüşmeleri yapılmasından yana olması gerektiğinin altını çizdiği demecini, “Putin'in de bununla (Ukrayna'daki ihtilafın diplomatik yollardan çözülmesi) ilgilendiğine kesinlikle inanıyorum" diyerek sonlandırdı.Almanya'da iktidardaki Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) de içerisinde bulunduğu koalisyon hükümeti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'den oluşuyor.Öte yandan geçtiğimiz yılın aralık ayında Almanya’da yapılan yeni bir ankete göre, ülkedeki seçmenlerin yüzde 74’ü Olaf Scholz’un politikalarını onaylamıyor.YouGov tarafından yapılan bir kamuoyu anketinde, Almanların yüzde 74’ünün Olaf Scholz’un politikalarını beğenmediği ortaya çıktı. Yine bir farklı ankete göre, halkın yüzde 73’ü de koalisyon hükümetinden memnun değil. Bu oranın koalisyon hükümetinin başa geldiğinden beri en düşük seviyede olduğu açıklanıyor.Bu yılın ocak ayında Alman kamuoyu araştırma enstitüsü INSA’nın yaptığı bir araştırmanın sonuçları ise, Alman halkının yüzde 64.3’ünün Başbakan görevinde Olaf Scholz’un yerinde şu anki Savunma Bakanı Boris Pistorius’u görmek istediklerini ortaya koyuyor.Rusya'dan ucuz doğalgazı reddedip ülkeyi ekonomik resesyona sokarak halkın güvenini kaybeden Olaf Scholz’un erken istifasını sunabileceği iddia edilirken, mevcut Savunma Bakanı Boris Pistorius’un Scholz'un yerini alabileceği Batı medyasında belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240325/eski-avusturya-disisleri-bakani-kneissl-avrupayi-cocuklar-yonetiyor-1082035290.html
almanya
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/07/1082548702_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_dea9ed8c576bf46f722a236f26899696.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, gerhard schröder, şansölye, olaf scholz, ukrayna, ukrayna krizi, yeşiller ve sosyal demokrat parti, sosyal demokrat parti (spd), rusya, vladimir putin
almanya, gerhard schröder, şansölye, olaf scholz, ukrayna, ukrayna krizi, yeşiller ve sosyal demokrat parti, sosyal demokrat parti (spd), rusya, vladimir putin

Eski Şansölye Schröder’den Ukrayna konusunda Scholz ve partisine eleştiri

15:44 07.04.2024
© AFP 2023 / JULIAN STRATENSCHULTEGerhard Schröder
Gerhard Schröder - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2024
© AFP 2023 / JULIAN STRATENSCHULTE
Abone ol
Eski Şansölye Gerhard Schröder, mevcut başbakan Scholz’un partisi Sosyal Demokrat Partisi’nin (SDP) Ukrayna'daki ihtilafın çözümü için diplomatik seçenekler üzerinde daha aktif çalışması gerektiğini söyledi.
Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, Sosyal Demokrat Partisi’nin olumsuz anket sonuçları dikkate alındığında yanlış siyasi yol izlediğinin belli olduğunu söylerken, “Beni asıl üzen ise mevcut liderlerin taşralılığı. Bu parti artık SPD değil. Eğer reytinglerim yüzde 15'te olsaydı derhal istifa ederdim” diye konuştu.
Rusya ile olan iş bağlantıları ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dostluğu nedeniyle partisi tarafından eleştirilen Schröder, SPD'nin eskiden çalışan orta sınıfın isteklerine odaklanan bir parti olduğunu hatırlattığı demecinde, “Bugün ise daha çok refah içinde yaşayanları düşünüyor. Birçok insan Berlin'in daha çok cinsiyet değişikliği, esrar ve benzeri konularla ilgilendiği izlenimine sahip. Benim partim yönünü kaybetti” ifadelerini kullandı.
Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümü için diplomatik seçenekler üzerinde çalışırken daha aktif olması gerektiğine değinen Schröder, diplomatik çözüm uğruna çatışmanın dondurulmasından yana olan parlamento grubu başkanı Rolf Mützenich'in çalışmalarına dikkat çekti.
Bu yöndeki çalışmaların, SPD'nin savaş karşıtı bir parti olarak güvenilirliğini yeniden kazanmasını sağlayacağına vurgu yapan eski Şansölye, sadece Almanya’nın değil Fransa’nın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile barış görüşmeleri yapılmasından yana olması gerektiğinin altını çizdiği demecini, “Putin'in de bununla (Ukrayna'daki ihtilafın diplomatik yollardan çözülmesi) ilgilendiğine kesinlikle inanıyorum" diyerek sonlandırdı.
Almanya'da iktidardaki Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) de içerisinde bulunduğu koalisyon hükümeti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'den oluşuyor.
Öte yandan geçtiğimiz yılın aralık ayında Almanya’da yapılan yeni bir ankete göre, ülkedeki seçmenlerin yüzde 74’ü Olaf Scholz’un politikalarını onaylamıyor.
YouGov tarafından yapılan bir kamuoyu anketinde, Almanların yüzde 74’ünün Olaf Scholz’un politikalarını beğenmediği ortaya çıktı. Yine bir farklı ankete göre, halkın yüzde 73’ü de koalisyon hükümetinden memnun değil. Bu oranın koalisyon hükümetinin başa geldiğinden beri en düşük seviyede olduğu açıklanıyor.
Bu yılın ocak ayında Alman kamuoyu araştırma enstitüsü INSA’nın yaptığı bir araştırmanın sonuçları ise, Alman halkının yüzde 64.3’ünün Başbakan görevinde Olaf Scholz’un yerinde şu anki Savunma Bakanı Boris Pistorius’u görmek istediklerini ortaya koyuyor.
Rusya'dan ucuz doğalgazı reddedip ülkeyi ekonomik resesyona sokarak halkın güvenini kaybeden Olaf Scholz’un erken istifasını sunabileceği iddia edilirken, mevcut Savunma Bakanı Boris Pistorius’un Scholz'un yerini alabileceği Batı medyasında belirtilmişti.
eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2024
DÜNYA
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: Avrupa’yı çocuklar yönetiyor
25 Mart, 17:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала