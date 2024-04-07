https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/cin-merkez-bankasi-3-trilyon-245-milyar-dolarlik-rezerve-ulasti-1082555753.html
Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 245 milyar dolara ulaştı
Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 245 milyar dolara ulaştı
Sputnik Türkiye
Çin'in döviz rezerv varlıklarının Mart 2024'te 3 trilyon 245 milyar dolara yükseldiği bildirildi. 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T19:43+0300
2024-04-07T19:43+0300
2024-04-07T19:46+0300
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Çin Devlet Döviz Takas İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin'in döviz rezerv varlıkları Mart 2024'te 3 trilyon 245 milyar dolara yükseldi. Bu artış, önceki aya göre 19,8 milyar dolarlık bir artışı temsil ediyor ve bu da yüzde 0,62'lik bir artışa denk geliyor. Açıklamada, mart ayında ABD doları endeksinin ve küresel finansal varlıkların değerinin artmasıyla birlikte döviz rezervlerinin yükseldiği vurgulandı. Takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimin bir araya gelmesiyle Çin'in döviz rezervlerinin arttığına işaret edilirken, Çin ekonomisinin toparlanmaya devam ederek döviz rezervlerinin istikrarını korumasına katkı sağlayacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240330/overcuk-rusya-cin-ticaret-anlasmalarinin-yuzde-92si-rus-rublesi-ve-cin-yuani-uzerinden-yapiliyor-1082241004.html
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dolar, çin, yen, döviz, rezerv, merkez bankası, abd merkez bankası
dolar, çin, yen, döviz, rezerv, merkez bankası, abd merkez bankası
Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 245 milyar dolara ulaştı
19:43 07.04.2024 (güncellendi: 19:46 07.04.2024)
Çin'in döviz rezerv varlıklarının Mart 2024'te 3 trilyon 245 milyar dolara yükseldiği bildirildi.
Çin Devlet Döviz Takas İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin'in döviz rezerv varlıkları Mart 2024'te 3 trilyon 245 milyar dolara yükseldi. Bu artış, önceki aya göre 19,8 milyar dolarlık bir artışı temsil ediyor ve bu da yüzde 0,62'lik bir artışa denk geliyor.
Açıklamada, mart ayında ABD doları endeksinin ve küresel finansal varlıkların değerinin artmasıyla birlikte döviz rezervlerinin yükseldiği vurgulandı.
Takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimin bir araya gelmesiyle Çin'in döviz rezervlerinin arttığına işaret edilirken, Çin ekonomisinin toparlanmaya devam ederek döviz rezervlerinin istikrarını korumasına katkı sağlayacağı belirtildi.