https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/resmi-gazetede-yayimlandi-tuketicilerin-korunmasi-icin-gida-etiketlerinde-duzenleme-1082525887.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde düzenleme

Sputnik Türkiye

Tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenlemeye gidildi. 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T14:42+0300

2024-04-06T14:42+0300

2024-04-06T14:42+0300

türkiye

tüketici

tüketici

tarım ve orman bakanlığı

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​​​​​​​Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, üretiminde gıda bileşeni yerine tamamen aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde, aromayla ilgili gerçek gıda görseli kullanılamayacak.Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere aynı punto, aynı stil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade edilmeyecek.Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, "… tadında", "… lezzeti", "… keyfi" gibi ifadelere izin verilmeyecek. Bitkisel margarinde tereyağı keyfi veya tereyağı lezzeti ifadelerine müsaade edilmeyecek.Gıda işletmecilerinin yapılan değişikliğe 31 Aralık 2026'ya kadar uyum sağlaması gerekecek. Uygun olmayan gıdalar, söz konusu tarihten sonra piyasada bulunamayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240224/marketlerde-yeni-donem-raf-etiketlerine-standart-geliyor-1081051721.html

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tüketici, tüketici, tarım ve orman bakanlığı