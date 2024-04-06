https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/resmi-gazetede-yayimlandi-tuketicilerin-korunmasi-icin-gida-etiketlerinde-duzenleme-1082525887.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde düzenleme
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde düzenleme
Sputnik Türkiye
Tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenlemeye gidildi. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T14:42+0300
2024-04-06T14:42+0300
2024-04-06T14:42+0300
türkiye
tüketici
tüketici
tarım ve orman bakanlığı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, üretiminde gıda bileşeni yerine tamamen aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde, aromayla ilgili gerçek gıda görseli kullanılamayacak.Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere aynı punto, aynı stil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade edilmeyecek.Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, "… tadında", "… lezzeti", "… keyfi" gibi ifadelere izin verilmeyecek. Bitkisel margarinde tereyağı keyfi veya tereyağı lezzeti ifadelerine müsaade edilmeyecek.Gıda işletmecilerinin yapılan değişikliğe 31 Aralık 2026'ya kadar uyum sağlaması gerekecek. Uygun olmayan gıdalar, söz konusu tarihten sonra piyasada bulunamayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240224/marketlerde-yeni-donem-raf-etiketlerine-standart-geliyor-1081051721.html
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tüketici, tüketici, tarım ve orman bakanlığı
tüketici, tüketici, tarım ve orman bakanlığı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde düzenleme
Tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenlemeye gidildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, üretiminde gıda bileşeni yerine tamamen aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde, aromayla ilgili gerçek gıda görseli kullanılamayacak.
Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere aynı punto, aynı stil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade edilmeyecek.
Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, "… tadında", "… lezzeti", "… keyfi" gibi ifadelere izin verilmeyecek. Bitkisel margarinde tereyağı keyfi veya tereyağı lezzeti ifadelerine müsaade edilmeyecek.
Gıda işletmecilerinin yapılan değişikliğe 31 Aralık 2026'ya kadar uyum sağlaması gerekecek. Uygun olmayan gıdalar, söz konusu tarihten sonra piyasada bulunamayacak.