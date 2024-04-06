https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/nbade-milli-basketbolcu-yurtsevenden-12-sayi-1082525585.html

NBA'de milli basketbolcu Yurtseven'den 12 sayı

NBA'de milli basketbolcu Yurtseven'den 12 sayı

Sputnik Türkiye

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 108-106 mağlup ederek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi. 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T14:14+0300

2024-04-06T14:14+0300

2024-04-06T14:19+0300

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NBA'e 12 maçla devam edildi. Batı Konferansı mücadelesinde, Mavericks, Warriors'ı 2 sayı farkla yendi. Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alan Mavericks'te P.J. Washington, 32 sayı ile maçın en skorer oyuncu olarak takımını galibiyete taşıdı.Warriors'ta ise Stephen Curry, 28 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.Yurtseven'den 12 sayı Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alan Los Angeles Clippers, konuk ettiği Utah Jazz'ı 131-102 mağlup ederek rakibini üst üste 11. yenilgisini aldırdı. Karşılaşmada 131 sayı bulan Clippers'ta Terance Mann, sadece 19 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.Clippers'ta James Harden, 13 sayı, 10 ribaunt ve 15 asistle "triple-double" yaptı.Jazz forması giyen Türk oyuncu Ömer Yurtseven, Los Angeles Clippers karşısında, 12 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı.De'Aaron Fox'tan 40 sayıDoğu Konferansı lideri Boston Celtics, konuk ettiği Sacramento Kings'i 101-100 yendi.Celtics'te De'Aaron Fox, 40 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.Kings'te Payton Pritchard, 21 sayı, Kristaps Porzingis ise 20 sayı kaydetti.Gecenin sonuçlarıCharlotte Hornets-Orlando Magic: 124-115Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 126-112Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 102-108Boston Celtics-Sacramento Kings: 101-100Chicago Bulls-New York Knicks: 108-100Houston Rockets-Miami Heat: 104-119Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 108-90Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 111-117New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 109-111Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 108-106Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 97-87Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 131-102

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ömer faruk yurtseven, nba, nba all-star, stephen curry, basketbol, boston celtics