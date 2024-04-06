https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/nbade-milli-basketbolcu-yurtsevenden-12-sayi-1082525585.html
NBA'de milli basketbolcu Yurtseven'den 12 sayı
NBA'de milli basketbolcu Yurtseven'den 12 sayı
Sputnik Türkiye
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 108-106 mağlup ederek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T14:14+0300
2024-04-06T14:14+0300
2024-04-06T14:19+0300
spor
ömer faruk yurtseven
nba
nba all-star
stephen curry
basketbol
boston celtics
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/10/1052782341_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_576f1e9d38f98087db94251441dd0500.jpg
NBA'e 12 maçla devam edildi. Batı Konferansı mücadelesinde, Mavericks, Warriors'ı 2 sayı farkla yendi. Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alan Mavericks'te P.J. Washington, 32 sayı ile maçın en skorer oyuncu olarak takımını galibiyete taşıdı.Warriors'ta ise Stephen Curry, 28 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.Yurtseven'den 12 sayı Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alan Los Angeles Clippers, konuk ettiği Utah Jazz'ı 131-102 mağlup ederek rakibini üst üste 11. yenilgisini aldırdı. Karşılaşmada 131 sayı bulan Clippers'ta Terance Mann, sadece 19 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.Clippers'ta James Harden, 13 sayı, 10 ribaunt ve 15 asistle "triple-double" yaptı.Jazz forması giyen Türk oyuncu Ömer Yurtseven, Los Angeles Clippers karşısında, 12 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı.De'Aaron Fox'tan 40 sayıDoğu Konferansı lideri Boston Celtics, konuk ettiği Sacramento Kings'i 101-100 yendi.Celtics'te De'Aaron Fox, 40 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.Kings'te Payton Pritchard, 21 sayı, Kristaps Porzingis ise 20 sayı kaydetti.Gecenin sonuçlarıCharlotte Hornets-Orlando Magic: 124-115Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 126-112Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 102-108Boston Celtics-Sacramento Kings: 101-100Chicago Bulls-New York Knicks: 108-100Houston Rockets-Miami Heat: 104-119Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 108-90Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 111-117New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 109-111Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 108-106Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 97-87Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 131-102
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/galatasaray-uyesine-saldiri-40-kisi-1-kisiye-saldirdi--1082524092.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/10/1052782341_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7170faad7c0ed9a554256739d004029a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ömer faruk yurtseven, nba, nba all-star, stephen curry, basketbol, boston celtics
ömer faruk yurtseven, nba, nba all-star, stephen curry, basketbol, boston celtics
NBA'de milli basketbolcu Yurtseven'den 12 sayı
14:14 06.04.2024 (güncellendi: 14:19 06.04.2024)
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 108-106 mağlup ederek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.
NBA'e 12 maçla devam edildi. Batı Konferansı mücadelesinde, Mavericks, Warriors'ı 2 sayı farkla yendi. Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alan Mavericks'te P.J. Washington, 32 sayı ile maçın en skorer oyuncu olarak takımını galibiyete taşıdı.
Warriors'ta ise Stephen Curry, 28 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alan Los Angeles Clippers, konuk ettiği Utah Jazz'ı 131-102 mağlup ederek rakibini üst üste 11. yenilgisini aldırdı. Karşılaşmada 131 sayı bulan Clippers'ta Terance Mann, sadece 19 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.
Clippers'ta James Harden, 13 sayı, 10 ribaunt ve 15 asistle "triple-double" yaptı.
Jazz forması giyen Türk oyuncu Ömer Yurtseven, Los Angeles Clippers karşısında, 12 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı.
Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, konuk ettiği Sacramento Kings'i 101-100 yendi.
Celtics'te De'Aaron Fox, 40 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.
Kings'te Payton Pritchard, 21 sayı, Kristaps Porzingis ise 20 sayı kaydetti.
Charlotte Hornets-Orlando Magic: 124-115
Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 126-112
Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 102-108
Boston Celtics-Sacramento Kings: 101-100
Chicago Bulls-New York Knicks: 108-100
Houston Rockets-Miami Heat: 104-119
Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 108-90
Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 111-117
New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 109-111
Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 108-106
Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 97-87
Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 131-102