https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/medvedev-macron-crocus-city-teror-saldirisinin-sponsorlarindan-biri-1082530359.html
Medvedev: Macron, Crocus City terör saldırısının sponsorlarından biri
Medvedev: Macron, Crocus City terör saldırısının sponsorlarından biri
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve diğer bazı Batılı liderlerin Rusya’daki korkunç terör saldırısının... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T17:44+0300
2024-04-06T17:44+0300
2024-04-06T17:44+0300
dünya
dmitriy medvedev
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emmanuel macron
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer bazı Batılı liderlerin Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna yönelik korkunç terör saldırısının sponsorları olduğunu belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Bandera rejimiyle operasyonlarının trajedide suç ortaklığı olduğuna dikkat çekti.Medvedev, “Suç ortakları. Bunlardan biri de Macron. Söylemleri, eylemleri ve en önemlisi Bandera rejimiyle gizli operasyonlara verdiği onay, 22 Mart’taki terör saldırısına suç ortaklığı olarak nitelendirilebilir. Bu korkunç terör saldırısının sponsorlarının Macron ve diğer bazı Batılı liderler olduğu açık. Bunun affedilmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240325/macron-rusyaya-terorle-mucadele-isbirligini-pekistirmeyi-onerdik-1082034306.html
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dmitriy medvedev, rusya, rusya federasyonu, crocus city hall, fransa, emmanuel macron, bandera, terör
dmitriy medvedev, rusya, rusya federasyonu, crocus city hall, fransa, emmanuel macron, bandera, terör
Medvedev: Macron, Crocus City terör saldırısının sponsorlarından biri
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve diğer bazı Batılı liderlerin Rusya’daki korkunç terör saldırısının sponsorları olduğunu belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer bazı Batılı liderlerin Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna yönelik korkunç terör saldırısının sponsorları olduğunu belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Bandera rejimiyle operasyonlarının trajedide suç ortaklığı olduğuna dikkat çekti.
Medvedev, “Suç ortakları. Bunlardan biri de Macron. Söylemleri, eylemleri ve en önemlisi Bandera rejimiyle gizli operasyonlara verdiği onay, 22 Mart’taki terör saldırısına suç ortaklığı olarak nitelendirilebilir. Bu korkunç terör saldırısının sponsorlarının Macron ve diğer bazı Batılı liderler olduğu açık. Bunun affedilmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.