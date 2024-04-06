https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/medvedev-macron-crocus-city-teror-saldirisinin-sponsorlarindan-biri-1082530359.html

Medvedev: Macron, Crocus City terör saldırısının sponsorlarından biri

Medvedev: Macron, Crocus City terör saldırısının sponsorlarından biri

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve diğer bazı Batılı liderlerin Rusya’daki korkunç terör saldırısının... 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T17:44+0300

2024-04-06T17:44+0300

2024-04-06T17:44+0300

dünya

dmitriy medvedev

rusya

rusya federasyonu

crocus city hall

fransa

emmanuel macron

bandera

terör

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/15/1077636553_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b37d30e98edc39a27f7b8b1e190b8648.jpg

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer bazı Batılı liderlerin Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna yönelik korkunç terör saldırısının sponsorları olduğunu belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Bandera rejimiyle operasyonlarının trajedide suç ortaklığı olduğuna dikkat çekti.Medvedev, “Suç ortakları. Bunlardan biri de Macron. Söylemleri, eylemleri ve en önemlisi Bandera rejimiyle gizli operasyonlara verdiği onay, 22 Mart’taki terör saldırısına suç ortaklığı olarak nitelendirilebilir. Bu korkunç terör saldırısının sponsorlarının Macron ve diğer bazı Batılı liderler olduğu açık. Bunun affedilmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240325/macron-rusyaya-terorle-mucadele-isbirligini-pekistirmeyi-onerdik-1082034306.html

rusya

rusya federasyonu

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy medvedev, rusya, rusya federasyonu, crocus city hall, fransa, emmanuel macron, bandera, terör