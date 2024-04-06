İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreni yapıldı

"Çok mutluyuz ve daha önemlisi geleceğe dair de çok umutluyuz. Bize bu seçimlerde inandıklarını gösterdiler. Ama aynı zamanda bizlere bir kredi açtılar. Önümüzdeki dönemde hiç hata yapmadan çalışmamızı istiyorlar. Bizden beklenenin ve sorumluluğumuzun farkındayız. İnsanlarımızın yaşadığı o ağır sorunların farkındayız. Bu nedenle halkımızın yanında olacak, sorun neredeyse orada olacağız. Bu nedenle İzmir Büyükşehir çalışanlarımızı daha fazla sorumluluk almaya ve daha fazla çalışmaya davet ediyorum."