https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/izmir-buyuksehir-belediyesinde-devir-teslim-toreni-yapildi-1082527199.html
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreni yapıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreni yapıldı
Sputnik Türkiye
CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Cemil Tugay önceki belediye başkanı Tunç Soyer'den görevi devraldı. Soyer, Tugay'a zeytin fidanı hediye... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T15:32+0300
2024-04-06T15:32+0300
2024-04-06T15:32+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
izmir büyükşehir belediyesi
cemil tugay
tunç soyer
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Cemil Tugay, düzenlenen törenle görevi eski belediye başkanı Tunç Soyer'den devraldı. Tugay, devir teslim töreni öncesinde çok sayıda partili ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Burada konuşma yapan Tugay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi çok mücadele ettiklerini, halka kulak verdiklerini, kendilerinden beklentileri doğru anlamaya gayret ettiklerini söyledi.Seçimlerde kent genelinde zafer elde ettiklerini ifade eden Tugay, şunları kaydetti:Daha sonra partililerle birlikte bando eşliğinde Egemenlik Evi binasında bulunan başkanlık makamına yürüyen Cemil Tugay, düzenlenen törenle Tunç Soyer'den görevi devraldı.Tugay, hizmetleri için Soyer'e teşekkür ederek sorumluluklarının bundan sonraki dönemde daha da arttığını söyledi.Görevi devreden Soyer ise Tugay ve ilçe belediye başkanlarını tebrik etti, desteğe hazır olduğunu dile getirdi.Konuşmaların ardından Soyer, Tugay'a zeytin fidanı hediye etti. Cemil Tugay, bu fidanı makam odasında yetiştirerek büyüteceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240319/aday-gosterilmeyen-tunc-soyer-mal-varligini-acikladi-1081834787.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir büyükşehir belediyesi, cemil tugay, tunç soyer
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir büyükşehir belediyesi, cemil tugay, tunç soyer
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreni yapıldı
CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Cemil Tugay önceki belediye başkanı Tunç Soyer'den görevi devraldı. Soyer, Tugay'a zeytin fidanı hediye etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Cemil Tugay, düzenlenen törenle görevi eski belediye başkanı Tunç Soyer'den devraldı.
Tugay, devir teslim töreni öncesinde çok sayıda partili ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Burada konuşma yapan Tugay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi çok mücadele ettiklerini, halka kulak verdiklerini, kendilerinden beklentileri doğru anlamaya gayret ettiklerini söyledi.
Seçimlerde kent genelinde zafer elde ettiklerini ifade eden Tugay, şunları kaydetti:
"Çok mutluyuz ve daha önemlisi geleceğe dair de çok umutluyuz. Bize bu seçimlerde inandıklarını gösterdiler. Ama aynı zamanda bizlere bir kredi açtılar. Önümüzdeki dönemde hiç hata yapmadan çalışmamızı istiyorlar. Bizden beklenenin ve sorumluluğumuzun farkındayız. İnsanlarımızın yaşadığı o ağır sorunların farkındayız. Bu nedenle halkımızın yanında olacak, sorun neredeyse orada olacağız. Bu nedenle İzmir Büyükşehir çalışanlarımızı daha fazla sorumluluk almaya ve daha fazla çalışmaya davet ediyorum."
Daha sonra partililerle birlikte bando eşliğinde Egemenlik Evi binasında bulunan başkanlık makamına yürüyen Cemil Tugay, düzenlenen törenle Tunç Soyer'den görevi devraldı.
Tugay, hizmetleri için Soyer'e teşekkür ederek sorumluluklarının bundan sonraki dönemde daha da arttığını söyledi.
Görevi devreden Soyer ise Tugay ve ilçe belediye başkanlarını tebrik etti, desteğe hazır olduğunu dile getirdi.
Konuşmaların ardından Soyer, Tugay'a zeytin fidanı hediye etti. Cemil Tugay, bu fidanı makam odasında yetiştirerek büyüteceğini söyledi.