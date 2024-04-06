https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/igdirda-dbp-il-baskani-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunuldu-1082530640.html

Iğdır'da DBP İl Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Iğdır'da DBP İl Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Sputnik Türkiye

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmek için talimat veren DBP İl Başkanı Sekman hakkında suç duyurusunda... 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T17:49+0300

2024-04-06T17:49+0300

2024-04-06T17:49+0300

türkiye

iğdır belediye başkan adayı

iğdır belediyesi

demokratik bölgeler partisi (dbp)

dbp

mehmet sekman

recep tayyip erdoğan

ercan turan

dem parti

dem parti

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Iğdır Belediyesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirmek için talimat veren Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Mehmet Sekman hakkında suç duyurusunda bulunuldu.Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'son zamanlarda kentte enteresan şekilde provokasyon faaliyetler yapılmak istendiğini, tahrik için duvarlara yazılar yazıldığını, kamu görevlilerine ilişkin hakarete varan bazı olaylar yaşandığını' söyledi.Terör ve suç örgütleri ile bu örgütlere üye olan kişilerle hukuk karşısında mücadeleye devam edeceklerini anlatan Turan, "Iğdır'ın güvenliğini, huzurunu, birlik ve beraberliğini, kardeşliğini kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Kamunun itibarını her düzeyde hukuk karşısında koruyacağız" dedi.'Başkanlık makamı başta olmak üzere tüm binayı dolaşmışlar'Vali Turan. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Iğdır Belediyesi'nde yaşananlara dikkati çekerek, şöyle konuştu:'Devlet büyüklerimize karşı beyanlarda bulunmuşlar'Turan, başkanlık makam odasına giren Sekman ve Severli'nin devlet büyüklerine karşı beyanlarda bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:Olayda adı geçenlerle ilgili hukuki sürecin başlatıldığına dikkati çeken Turan, "Iğdır ilinde hiç kimsenin racon kesmesine, memurları, kamu görevlilerini ve insanları tehdit etmesine, devlet büyüklerine hakaret etmesine izin vermeyeceğiz. Bu konuda da Cumhuriyet Savcılığımıza şikayetçi olunmuş, bunlarla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Hukuk karşısında kimin ne suçu varsa bu noktada hesap vereceğini ve bunun en yakın takipçisinin de bizim olacağımızı buradan kamuoyuyla paylaşıyorum" diye konuştu.- Olayın güvenlik kamerası kayıtları paylaşıldıBasın mensuplarıyla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, Sekman ve Severli'nin odaları dolaşmalarının ardından Bilgi İşlem Müdürlüğünde, sonradan binaya gelen DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk, kızı Berivan Selçuk ve belediyede görevli 3 memur ile toplantı yaptığı görülüyor.

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iğdır belediye başkan adayı, iğdır belediyesi, demokratik bölgeler partisi (dbp), dbp, mehmet sekman, recep tayyip erdoğan, ercan turan, dem parti, dem parti