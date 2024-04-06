https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/hatayda-ak-parti-adayi-mehmet-onturk-mazbatasini-aldi-1082525255.html
Hatay’da AK Parti adayı Mehmet Öntürk mazbatasını aldı
Hatay’da AK Parti adayı Mehmet Öntürk mazbatasını aldı
Sputnik Türkiye
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Partili Mehmet Öntürk, İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T13:41+0300
2024-04-06T13:41+0300
2024-04-06T13:41+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
cumhur ittifakı
cumhur ittifakı
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
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Hatay’da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde seçilen Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Antakya ilçesinde bulunan İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı. Mazbatasını alarak göreve başlayan ilk olarak partililerle bir araya gelmek için Antakya ilçesindeki EXPO alanına geçti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Hatay’da seçimleri Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kazanmıştı.Yüzde 44.48 oyla seçilen Öntürk, 346 bin 060 oy alarak, 342 bin 699 oy toplayan CHP'li rakibi Lütfü Savaş'ı geride bıraktı. Mehmet Öntürk kimdir?Mehmet Öntürk, 1970 yılında Hatay Kırıkhan'da dünyaya geldi.Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun oldu.Tarıma dayalı işletmecilik yaptı. Antakya Ticaret Borsası Başkan Yardımcılığı görevini ifa etti. AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanlığı görevinde yer aldı.24 ve 25. Dönemde Hatay Milletvekili seçilen Öntürk, Tarım, Orman ve Köyişleri, Çevre ve KİT Komisyonu üyeliklerinde de bulundu.Öntürk, evli ve iki çocuk babasıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/chp-hatay-icin-yskya-basvurdu--1082522745.html
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cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
Hatay’da AK Parti adayı Mehmet Öntürk mazbatasını aldı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Partili Mehmet Öntürk, İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı.
Hatay’da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde seçilen Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Antakya ilçesinde bulunan İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.
Mazbatasını alarak göreve başlayan ilk olarak partililerle bir araya gelmek için Antakya ilçesindeki EXPO alanına geçti.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Hatay’da seçimleri Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kazanmıştı.
Yüzde 44.48 oyla seçilen Öntürk, 346 bin 060 oy alarak, 342 bin 699 oy toplayan CHP'li rakibi Lütfü Savaş'ı geride bıraktı.
Mehmet Öntürk, 1970 yılında Hatay Kırıkhan'da dünyaya geldi.
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun oldu.
Tarıma dayalı işletmecilik yaptı. Antakya Ticaret Borsası Başkan Yardımcılığı görevini ifa etti. AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanlığı görevinde yer aldı.
24 ve 25. Dönemde Hatay Milletvekili seçilen Öntürk, Tarım, Orman ve Köyişleri, Çevre ve KİT Komisyonu üyeliklerinde de bulundu.
Öntürk, evli ve iki çocuk babasıdır.