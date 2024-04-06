https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/eski-memleket-partisi-sozcusu-ipek-ozkaldan-yeni-istifa-aciklamasi-ozgur-alanda-siyasete-devam-1082524715.html
Eski Memleket Partisi sözcüsü İpek Özkal'dan yeni istifa açıklaması: 'Özgür alanda siyasete devam'
Eski Memleket Partisi sözcüsü İpek Özkal'dan yeni istifa açıklaması: 'Özgür alanda siyasete devam'
Sputnik Türkiye
Eski Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal, dün partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Özkal'dan bugün yeni açıklama geldi. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T13:19+0300
2024-04-06T13:19+0300
2024-04-06T13:19+0300
politika
memleket partisi
ipek özkal sayan
istifa
muharrem ince
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Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı. Partinin geleceği hakkında tartışmalar devam ederken, Özkal bugün yaptığı paylaşımda, "Siyaset ilkelerin için mücadeledir! İyi bilirim! Ama mücadele edilen kişi “ben”sem Yakışanı gitmektir! Verdiğim tüm emekler helal olsun… Daha evvel görevlerimi bıraktığım, Kurucularından olduğum partimden İstifa ediyorum! Özgür alanda siyasete devam…" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/inceden-kuculme-mesaji-memleket-partisi-masraflari-kisip-dijital-siyasete-donecegini-duyurdu-1082506811.html
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memleket partisi, ipek özkal sayan, istifa, muharrem ince
memleket partisi, ipek özkal sayan, istifa, muharrem ince
Eski Memleket Partisi sözcüsü İpek Özkal'dan yeni istifa açıklaması: 'Özgür alanda siyasete devam'
Eski Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal, dün partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Özkal'dan bugün yeni açıklama geldi.
Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.
Partinin geleceği hakkında tartışmalar devam ederken, Özkal bugün yaptığı paylaşımda, "Siyaset ilkelerin için mücadeledir! İyi bilirim! Ama mücadele edilen kişi “ben”sem Yakışanı gitmektir! Verdiğim tüm emekler helal olsun… Daha evvel görevlerimi bıraktığım, Kurucularından olduğum partimden İstifa ediyorum! Özgür alanda siyasete devam…" ifadelerini kullandı.