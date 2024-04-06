https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/datcada-eski-belediye-baskan-gursel-ucar-hakkinda-suc-duyurusu-1082515697.html
Datça'da eski Belediye Başkan Gürsel Uçar hakkında suç duyurusu
Datça'da eski Belediye Başkan Gürsel Uçar hakkında suç duyurusu
Sputnik Türkiye
MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel ve bir grup partili, CHP'li Datça eski Belediye Başkanı Gürsel Uçar hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan suç... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T00:09+0300
2024-04-06T00:09+0300
2024-04-06T00:09+0300
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datça
datça belediyesi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
gürsel uçar
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Akyel, suç duyurusunun ardından adliye çıkışında yaptığı açıklamada, hem MHP İl Başkanlığı adına hem de şahsi olarak eski başkandan şikayetçi olduklarını ifade etti.Ülkü Ocakları Datça İlçe Başkanı Ali Eren ise iki gündür ulusal medyada da yer alan eski belediye başkanının konuşmalarına tepki gösterdi.Ne olmuştu?Datça Belediye Başkanı seçilen Aytaç Kurt için düzenlenen devir teslim töreninde, CHP eski Belediye Başkanı Gürsel Uçar, "MHP'liler faşisttir" ve "sağcılar yağcıdır, sağcı lafına kanmayınız" ifadelerini kullanmıştı.Görevi yeni başkana devreden Uçar, belediye başkanlık makamında yaptığı konuşmada, “Kendi partilimize yapma ilhamlarını hep beraber yaşayalım. O güzellikleri hep beraber tadalım. Çünkü arkadaşlar ne olursa olsun belediyeye her aldığımız kişi Cumhuriyet Halk Partili. Ben belediyeye almış olduğumuz o Cumhuriyet Halk Partililerin bir MHP’li faşist insana kim olursa olsun, 'Başkanım' demesini içime sindiremiyorum. O bakımdan o güzellikleri tattıra tattıra siyaset yapalım, kendi partimizin hiçbir zaman yüzünü, boynunu yere eğdirmeyelim. Bu mutlulukları bu partimize yaşatmak adına şimdiden başarılar diliyorum” dedi. Datça’da 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan MHP’li Feyzullah Gülada ile CHP’li Aytaç Kurt arasında geçen yarışı bin 107 oy farkla CHP’li Aytaç Kurt kazanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220816/datcada-plaja-10-tonluk-orfoz-heykeli-yerlestirildi-1060015244.html
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datça, datça belediyesi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), gürsel uçar, ülkü ocakları, ülkü ocakları
Datça'da eski Belediye Başkan Gürsel Uçar hakkında suç duyurusu
MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel ve bir grup partili, CHP'li Datça eski Belediye Başkanı Gürsel Uçar hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan suç duyurusunda bulundu.
Akyel, suç duyurusunun ardından adliye çıkışında yaptığı açıklamada, hem MHP İl Başkanlığı adına hem de şahsi olarak eski başkandan şikayetçi olduklarını ifade etti.
Ülkü Ocakları Datça İlçe Başkanı Ali Eren ise iki gündür ulusal medyada da yer alan eski belediye başkanının konuşmalarına tepki gösterdi.
Datça Belediye Başkanı seçilen Aytaç Kurt için düzenlenen devir teslim töreninde, CHP eski Belediye Başkanı Gürsel Uçar, "MHP'liler faşisttir" ve "sağcılar yağcıdır, sağcı lafına kanmayınız" ifadelerini kullanmıştı.
Görevi yeni başkana devreden Uçar, belediye başkanlık makamında yaptığı konuşmada, “Kendi partilimize yapma ilhamlarını hep beraber yaşayalım. O güzellikleri hep beraber tadalım. Çünkü arkadaşlar ne olursa olsun belediyeye her aldığımız kişi Cumhuriyet Halk Partili. Ben belediyeye almış olduğumuz o Cumhuriyet Halk Partililerin bir MHP’li faşist insana kim olursa olsun, 'Başkanım' demesini içime sindiremiyorum. O bakımdan o güzellikleri tattıra tattıra siyaset yapalım, kendi partimizin hiçbir zaman yüzünü, boynunu yere eğdirmeyelim. Bu mutlulukları bu partimize yaşatmak adına şimdiden başarılar diliyorum” dedi.
Datça’da 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan MHP’li Feyzullah Gülada ile CHP’li Aytaç Kurt arasında geçen yarışı bin 107 oy farkla CHP’li Aytaç Kurt kazanmıştı.