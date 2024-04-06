https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/datcada-eski-belediye-baskan-gursel-ucar-hakkinda-suc-duyurusu-1082515697.html

Datça'da eski Belediye Başkan Gürsel Uçar hakkında suç duyurusu

Datça'da eski Belediye Başkan Gürsel Uçar hakkında suç duyurusu

Sputnik Türkiye

MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel ve bir grup partili, CHP'li Datça eski Belediye Başkanı Gürsel Uçar hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan suç... 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T00:09+0300

2024-04-06T00:09+0300

2024-04-06T00:09+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

datça

datça belediyesi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

gürsel uçar

ülkü ocakları

ülkü ocakları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/05/1082516019_0:1:2835:1596_1920x0_80_0_0_fa638e0187edef0508f655c8f2c8a5e5.jpg

Akyel, suç duyurusunun ardından adliye çıkışında yaptığı açıklamada, hem MHP İl Başkanlığı adına hem de şahsi olarak eski başkandan şikayetçi olduklarını ifade etti.Ülkü Ocakları Datça İlçe Başkanı Ali Eren ise iki gündür ulusal medyada da yer alan eski belediye başkanının konuşmalarına tepki gösterdi.Ne olmuştu?Datça Belediye Başkanı seçilen Aytaç Kurt için düzenlenen devir teslim töreninde, CHP eski Belediye Başkanı Gürsel Uçar, "MHP'liler faşisttir" ve "sağcılar yağcıdır, sağcı lafına kanmayınız" ifadelerini kullanmıştı.Görevi yeni başkana devreden Uçar, belediye başkanlık makamında yaptığı konuşmada, “Kendi partilimize yapma ilhamlarını hep beraber yaşayalım. O güzellikleri hep beraber tadalım. Çünkü arkadaşlar ne olursa olsun belediyeye her aldığımız kişi Cumhuriyet Halk Partili. Ben belediyeye almış olduğumuz o Cumhuriyet Halk Partililerin bir MHP’li faşist insana kim olursa olsun, 'Başkanım' demesini içime sindiremiyorum. O bakımdan o güzellikleri tattıra tattıra siyaset yapalım, kendi partimizin hiçbir zaman yüzünü, boynunu yere eğdirmeyelim. Bu mutlulukları bu partimize yaşatmak adına şimdiden başarılar diliyorum” dedi. Datça’da 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan MHP’li Feyzullah Gülada ile CHP’li Aytaç Kurt arasında geçen yarışı bin 107 oy farkla CHP’li Aytaç Kurt kazanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220816/datcada-plaja-10-tonluk-orfoz-heykeli-yerlestirildi-1060015244.html

datça

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

datça, datça belediyesi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), gürsel uçar, ülkü ocakları, ülkü ocakları