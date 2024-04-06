https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/cumhurbaskani-erdogan-pakistanli-mevkidasi-zerdari-ile-gorustu-1082535634.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T21:30+0300
2024-04-06T21:30+0300
2024-04-06T21:30+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
pakistan
asıf ali zerdari
işbirliği
kadir gecesi
ramazan bayramı
terör saldırıları
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Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Zerdari ile telefonda görüştü.Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti.Erdoğan, örnek ikili ilişkilerin gelecek dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile daha da perçinleneceğini belirtti.Pakistan'daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari'nin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/erdogan-bu-somuru-carkinin-nasil-kuruldugunu-ve-nasil-isletildigini-rahatca-gorebiliyoruz-1082520082.html
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recep tayyip erdoğan, pakistan, asıf ali zerdari, işbirliği, kadir gecesi, ramazan bayramı, terör saldırıları
recep tayyip erdoğan, pakistan, asıf ali zerdari, işbirliği, kadir gecesi, ramazan bayramı, terör saldırıları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Zerdari ile telefonda görüştü.
Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti.
Erdoğan, örnek ikili ilişkilerin gelecek dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile daha da perçinleneceğini belirtti.
Pakistan'daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari'nin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.