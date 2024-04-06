https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/cumhurbaskani-erdogan-pakistanli-mevkidasi-zerdari-ile-gorustu-1082535634.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T21:30+0300

2024-04-06T21:30+0300

2024-04-06T21:30+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

pakistan

asıf ali zerdari

işbirliği

kadir gecesi

ramazan bayramı

terör saldırıları

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Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Zerdari ile telefonda görüştü.Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti.Erdoğan, örnek ikili ilişkilerin gelecek dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile daha da perçinleneceğini belirtti.Pakistan'daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari'nin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/erdogan-bu-somuru-carkinin-nasil-kuruldugunu-ve-nasil-isletildigini-rahatca-gorebiliyoruz-1082520082.html

türkiye

pakistan

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recep tayyip erdoğan, pakistan, asıf ali zerdari, işbirliği, kadir gecesi, ramazan bayramı, terör saldırıları