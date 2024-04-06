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Alman Profesör: Rus varlıklarının gaspından zarar görecek olan Avrupa, ABD’nin umurunda değil
Alman Profesör: Rus varlıklarının gaspından zarar görecek olan Avrupa, ABD’nin umurunda değil
Sputnik Türkiye
Alman hukukçu Prof. Dr. Armin Steinbach, Rus varlıklarına el konmasının Avrupa için ‘kendi ayağına kurşun sıkmak’ olduğunu zira Rusya’nın alacağı karşı... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T17:35+0300
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Fransa’nın başkenti Paris’teki İleri İşletme Araştırmaları Okulu’nun (HEC Paris) Hukuk ve Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Armin Steinbach, Figaro gazetesi için kaleme aldığı yazıda, Batı’da dondurulan Rus varlıklarına el koyma fikrini değerlendirdi.Steinbach, “Eğer ABD’nin tehlikede olan çok az çıkarı varsa, Avrupa Birliği kendi ayağına kurşun sıkmış olur” ifadesini kullandı.Moskova’nın misillemesinin öncelikle Avrupa ülkelerini etkileyeceğini kaydeden Uzman, Avrupa Birliği’nin Rusya rezervlerindeki varlığının 200 milyar euro’nun üzerinde, yani ABD’nin bulundurduğundan çok daha büyük miktar olduğunu kaydetti.Rus varlıklarına el koymanın, yatırımcıların mülkiyet haklarının garantörü olarak AB'ye olan güvenini de zayıflatacağını ifade eden Steinbach, bunun dominant ekonomik güç olan ABD’nin umurunda olmadığını belirterek, “Bu da Avrupa’yı misilleme için en olası hedef haline getiriyor” uyarısında bulundu.Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlatmasına tepki olarak Batı ülkeleri Rusya’nın 300 milyar dolar değerindeki ulusal varlıklarının yanı sıra, Rus yatırımcıların fonlarını da dondurmuştu. Avrupa Birliği ülkeleri, dondurulan Rus varlıkları Ukrayna’nın yeniden inşasının finansmanı için kullanma olasılığını değerlendiriyor.Kremlin, Batı ülkelerinin Rus varlıkların el koyması durumunda uluslararası hukukun tüm kural ve normlarını bir kez daha ihlal edeceği uyarısında bulunmuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı ise varlıkların dondurulmasını ‘hırsızlık’ olarak nitelendirmişti. Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, Avrupa Birliği’nin Rusya’nın dondurulan varlıklarına yönelik herhangi bir eylemde bulunması durumunda uygun adımların atılacağı uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240327/ab-dondurulan-rus-varliklarinin-faizinden-alinan-5-milyar-euroluk-geliri-alikoyacak-1082100581.html
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rusya federasyonu, rusya, avrupa birliği, abd, zarar, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, elvira nabiullina, kremlin

Alman Profesör: Rus varlıklarının gaspından zarar görecek olan Avrupa, ABD’nin umurunda değil

17:35 06.04.2024
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVRuble euro avro
Ruble euro avro - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2024
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Alman hukukçu Prof. Dr. Armin Steinbach, Rus varlıklarına el konmasının Avrupa için ‘kendi ayağına kurşun sıkmak’ olduğunu zira Rusya’nın alacağı karşı tedbirlerden ABD’nin etkilenmeyeceğini belirtti.
Fransa’nın başkenti Paris’teki İleri İşletme Araştırmaları Okulu’nun (HEC Paris) Hukuk ve Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Armin Steinbach, Figaro gazetesi için kaleme aldığı yazıda, Batı’da dondurulan Rus varlıklarına el koyma fikrini değerlendirdi.
Steinbach, “Eğer ABD’nin tehlikede olan çok az çıkarı varsa, Avrupa Birliği kendi ayağına kurşun sıkmış olur” ifadesini kullandı.
Moskova’nın misillemesinin öncelikle Avrupa ülkelerini etkileyeceğini kaydeden Uzman, Avrupa Birliği’nin Rusya rezervlerindeki varlığının 200 milyar euro’nun üzerinde, yani ABD’nin bulundurduğundan çok daha büyük miktar olduğunu kaydetti.
Rus varlıklarına el koymanın, yatırımcıların mülkiyet haklarının garantörü olarak AB'ye olan güvenini de zayıflatacağını ifade eden Steinbach, bunun dominant ekonomik güç olan ABD’nin umurunda olmadığını belirterek, “Bu da Avrupa’yı misilleme için en olası hedef haline getiriyor” uyarısında bulundu.
Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlatmasına tepki olarak Batı ülkeleri Rusya’nın 300 milyar dolar değerindeki ulusal varlıklarının yanı sıra, Rus yatırımcıların fonlarını da dondurmuştu. Avrupa Birliği ülkeleri, dondurulan Rus varlıkları Ukrayna’nın yeniden inşasının finansmanı için kullanma olasılığını değerlendiriyor.
Kremlin, Batı ülkelerinin Rus varlıkların el koyması durumunda uluslararası hukukun tüm kural ve normlarını bir kez daha ihlal edeceği uyarısında bulunmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise varlıkların dondurulmasını ‘hırsızlık’ olarak nitelendirmişti.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, Avrupa Birliği’nin Rusya’nın dondurulan varlıklarına yönelik herhangi bir eylemde bulunması durumunda uygun adımların atılacağı uyarısında bulunmuştu.
Avrupa Birliği ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
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AB, dondurulan Rus varlıklarının faizinden alınan 5 milyar euro’luk geliri alıkoyacak
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