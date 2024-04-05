https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/rusyanin-orsk-kentinde-baraj-patladi-1082514040.html

Rusya’nın Orsk kentinde baraj patladı

Rusya’nın Orsk kentinde baraj patladı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Orenburg bölgesindeki Orsk kentinde bir barajın patladığı, bölge sakinlerinin toplu tahliyesinin sürdüğü bildirildi. 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T22:41+0300

2024-04-05T22:41+0300

2024-04-05T22:41+0300

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Orsk Belediyesi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, kentten geçen Ural Nehri üzerindeki barajda büyük bir gedik açıldığı, bölgedeki büyük bir alanın sular altında kaldığı belirtildi.Açıklamada, “Kenti Ural Nehri'nden koruyan barajda büyük bir gedik açıldı. Şu anda, birçok köyün bulunduğu Eski Şehir'den toplu bir tahliye söz konusu” denildi.Sel bölgesinde 4 bin 258 evin bulunduğu ve 10 bin 987 kişinin mahsur kaldığı belirtilerek, insanların kentteki okullar ve spor salonlarında bulunan geçici barınma merkezlerine götürüldüğü, burada tıbbi yardım, yemek ve yatacak yer sağlandığı kaydedildi.Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, kurtarma ekiplerinin belediyeye bağlı servislerle birlikte barajı güçlendirme çalışmaları yürüttüğü bilgisi verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230728/rusyada-bir-petrol-rafinerisinde-patlama-meydana-geldi-1074122312.html

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