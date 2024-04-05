https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/rus-uzman-borrellin-turkiye-ve-ab-ile-ilgili-sozleri-rituel-rutin-bir-ifade-1082513076.html

Rus uzman: Borrell'in Türkiye ve AB ile ilgili sözleri ritüel, rutin bir ifade

Rus uzman: Borrell'in Türkiye ve AB ile ilgili sözleri ritüel, rutin bir ifade

Sputnik Türkiye

St. Petersburg Devlet Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Romanova, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in Türkiye'ye yönelik 'reform... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T22:14+0300

2024-04-05T22:14+0300

2024-04-05T22:14+0300

türkiye

görüş

josep borrell

ab

ab

ab

avrupa birliği

avrupa birliği

ukrayna

ukrayna krizi

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Türkiye'de yerel seçimlerin yapılmasını memnuniyetle karşılayan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ankara'ya AB ile daha fazla yakınlaşmaya yönelik reformlar yapma çağrısı yaptı. Borrell'in açıklamasını Sputnik’e değerlendiren St. Petersburg Devlet Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tatyana Romanova, Borrell'in çağrısının gerçekte hiçbir anlam taşımadığını ve Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'yi kabul etmeye hazır olduğu anlamına gelmediğini belirtti.Romanova, “Belediye yönetimlerindeki değişiklik ve son seçimlerin sonuçları muhtemelen Brüksel'i, talep ettiği reformların uygulanacağını düşünmeye sevk etti. Ancak bana göre bu sözler, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili öncelikleri doğrultusunda sadece ritüel, rutin bir ifadedir” dedi.AB'de birçok konuda görüş birliği olmamasına rağmen Türkiye'yi kendi saflarında görmeye hazır olmama konusunda bir fikir birliği olduğuna vurgu yapan Rus uzman, şu değerlendirmeyi yaptı:AB liderliğinin çifte standart uyguladığını, Türkiye için katı ve tavizsiz bir şekilde belirlenen katılım koşullarının diğer ülkelere karşı çok daha yumuşak olduğunun altını çizen Romanova, sözlerini şöyle sürdürdü:

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ab

avrupa birliği

ukrayna

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