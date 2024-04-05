https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/murmansk-bolge-valisi-andrey-cibis-bicakli-saldiriya-ugradi-1082483748.html
Murmansk Bölge Valisi Andrey Çibis bıçaklı saldırıya uğradı
Murmansk Bölge Valisi Andrey Çibis bıçaklı saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Murmansk Bölgesi Valisi Andrey Çibis’in, bölgeye bağlı Apatiti kentinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandığı bildirildi. 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T02:10+0300
2024-04-05T02:10+0300
2024-04-05T02:10+0300
dünya
rusya
murmansk
vali
bıçaklı saldırı
bıçaklı saldırgan
andrey çibis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/05/1082483586_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_3e9907793438a5a8bc50b88d7228a9b4.jpg
Murmansk Bölge Valiliği’nden yapılan açıklamada, Vali Andrey Çibis’in bölgeye bağlı Apatiti kentindeki Kültür Sarayı’nda katıldığı bir toplantının ardından uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Bölge Valisi’nin Kültür Sarayı’nın çıkışında yanına koşarak yaklaşan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradığı, kaldırıldığı hastanede ameliyatının devam ettiği kaydedildi.Saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü ve olayın detaylarının belirlenmeye çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231108/kuzey-isiklari-murmansk-bolgesi-uzerinde-gokyuzunu-aydinlatti-1077182354.html
rusya
murmansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/05/1082483586_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_e0c33ff83264449b1304a0045ae0230f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, murmansk, vali, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, andrey çibis
rusya, murmansk, vali, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, andrey çibis
Murmansk Bölge Valisi Andrey Çibis bıçaklı saldırıya uğradı
Rusya’nın Murmansk Bölgesi Valisi Andrey Çibis’in, bölgeye bağlı Apatiti kentinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandığı bildirildi.
Murmansk Bölge Valiliği’nden yapılan açıklamada, Vali Andrey Çibis’in bölgeye bağlı Apatiti kentindeki Kültür Sarayı’nda katıldığı bir toplantının ardından uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Bölge Valisi’nin Kültür Sarayı’nın çıkışında yanına koşarak yaklaşan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradığı, kaldırıldığı hastanede ameliyatının devam ettiği kaydedildi.
Saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü ve olayın detaylarının belirlenmeye çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.