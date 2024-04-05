https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/mitten-nokta-operasyon-sorhin-cele-kod-adli-vahide-atalay-etkisiz-hale-getirildi-1082489095.html
MİT'ten nokta operasyon: 'Sorhin Çele' kod adlı Vahide Atalay etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon: 'Sorhin Çele' kod adlı Vahide Atalay etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
MİT, PKK/YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu "Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay'ı Suriye Aynularap'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T10:27+0300
2024-04-05T10:27+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG-YPJ'nin sorumlusu Vahide Atalay'ı Suriye Aynularap'ta etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, örgütün Suriye'deki kadın yapılanması YPJ'de sözde sorumlu olan Vahide Atalay'a yönelik Aynularap'ta operasyon düzenledi."Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay, operasyon sonucunda etkisiz hale getirildi.2006'da örgütün kırsal kadrolarına katılan Atalay'ın, 2006-2014 arasında Irak'ta terör faaliyetlerinde bulunduğu, ardından Suriye'ye geçerek Kamışlı, Aynularap ve Rasulayn bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240305/mit-ve-emniyetten-mossad-operasyonu-bilgi-satanlar-gozaltina-alindi-aralarinda-dedektif-de-var-1081378772.html
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mit, son dakika, terör, terör örgütü
mit, son dakika, terör, terör örgütü
MİT'ten nokta operasyon: 'Sorhin Çele' kod adlı Vahide Atalay etkisiz hale getirildi
10:27 05.04.2024 (güncellendi: 10:55 05.04.2024)
MİT, PKK/YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu "Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay'ı Suriye Aynularap'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG-YPJ'nin sorumlusu Vahide Atalay'ı Suriye Aynularap'ta etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, örgütün Suriye'deki kadın yapılanması YPJ'de sözde sorumlu olan Vahide Atalay'a yönelik Aynularap'ta operasyon düzenledi.
"Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay, operasyon sonucunda etkisiz hale getirildi.
2006'da örgütün kırsal kadrolarına katılan Atalay'ın, 2006-2014 arasında Irak'ta terör faaliyetlerinde bulunduğu, ardından Suriye'ye geçerek Kamışlı, Aynularap ve Rasulayn bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.