https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/mitten-nokta-operasyon-sorhin-cele-kod-adli-vahide-atalay-etkisiz-hale-getirildi-1082489095.html

MİT'ten nokta operasyon: 'Sorhin Çele' kod adlı Vahide Atalay etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon: 'Sorhin Çele' kod adlı Vahide Atalay etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

MİT, PKK/YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu "Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay'ı Suriye Aynularap'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T10:27+0300

2024-04-05T10:27+0300

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG-YPJ'nin sorumlusu Vahide Atalay'ı Suriye Aynularap'ta etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, örgütün Suriye'deki kadın yapılanması YPJ'de sözde sorumlu olan Vahide Atalay'a yönelik Aynularap'ta operasyon düzenledi."Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay, operasyon sonucunda etkisiz hale getirildi.2006'da örgütün kırsal kadrolarına katılan Atalay'ın, 2006-2014 arasında Irak'ta terör faaliyetlerinde bulunduğu, ardından Suriye'ye geçerek Kamışlı, Aynularap ve Rasulayn bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

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